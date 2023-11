D'après les chiffres du moteur de recherche de films et séries en streaming JustWatch, Netflix héberge près de 4000 films et plus de 2400 séries sur sa plateforme. Un catalogue qui évolue toutefois régulièrement. En outre, la disponibilité peut varier en fonction des pays pour le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement.

Malgré ce catalogue imposant, il n'est pas forcément de nature à satisfaire l'ensemble des abonnés. Le cas échéant, une discrète option existe dans le Centre d'aide. Via un formulaire en ligne, elle permet de demander des films ou des séries directement à Netflix.

" Vous avez une idée de film ou de série TV que vous aimeriez voir sur Netflix ? Dites-nous tout ", écrit Netflix. Jusqu'à trois suggestions de titres peuvent être renseignées dans le cadre d'une même demande qui est simple à réaliser.

Une procédure efficace ?

Si elle a le mérite d'exister, des questions se posent sur l'efficacité de ce genre de procédure. Le recueil de commentaires devra atteindre une certaine masse critique pour éventuellement peser dans la balance. Il n'y aura toutefois pas de miracle à attendre.

En mettant les contenus originaux dans une catégorie à part, la diffusion de films et séries sur Netflix dépend de l'acquisition de licences auprès de studios et de fournisseurs de contenu. La même problématique du coût des licences intervient quand il s'agit de conserver ou pas des films et séries sur Netflix.

Avec les droits de licence et des droits exclusifs qui peuvent faire barrage (surtout avec la concurrence des plateformes), viennent se greffer les considérations déjà évoquées en matière de disponibilité à l'échelle des pays, ainsi que pour des contrats signés dans le contexte de l'offre globale de Netflix, et pas nécessairement pour le forfait moins cher avec publicité.

Plus de 247 millions d'abonnés pour Netflix

Fin septembre, Netflix compte plus de 247 millions d'abonnés payants, dont 77 millions dans la zone UCAN (USA et Canada) et 54 millions dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Proposé dans une douzaine de pays, parmi lesquels la France, l'abonnement Netflix avec publicité représente environ 30 % de toutes les nouvelles inscriptions.

En qualité 1080p et pour deux écrans en simultané, le forfait Standard avec pub (5,99 € par mois) vient d'ajouter le téléchargement des titres. À partir du premier trimestre 2024, la consultation de trois épisodes à la suite d'une série pourra donner droit à un quatrième épisode sans pub.