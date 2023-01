Proposé à l'échelle mondiale, l'ISP Speed Index ou Indice de performance des FAI de Netflix existe toujours dans le cadre d'une publication mensuelle, même s'il fait beaucoup moins parler de lui désormais, notamment en France.

Il faut dire qu'il n'y a plus de véritable écart notable entre les principaux FAI, maintenant que des problèmes d'interconnexion au long cours entre Free et Netflix ont été résolus par exemple. Qui plus est, le déploiement de la fibre optique a fait son œuvre et lisse les résultats.

Pour rappel, ce sont des moyennes sur les débits que met en ligne Netflix et indépendamment des technologies d'accès sur le fixe. Néanmoins, il existe une distinction qui est faite entre SFR THD et SFR (DSL).

Les quatre FAI se valent

Portant sur le mois de décembre, le dernier baromètre de Netflix indique que Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR THD sont sur un pied d'égalité avec un débit moyen de 3,6 Mbit/s. En octobre et en novembre, SFR THD était seul en tête avec ce même débit.

En progression, SFR (DSL) se retrouve seul derrière, avec un débit moyen de 3,4 Mbit/s. Il demeure d'ailleurs étonnant de constater qu'il n'y a pas de différence sensible entre SFR THD et SFR (DSL). Une preuve que les capacités d'interconnexion pèsent lourdement dans la balance.

La France est dans le deuxième wagon mondial des pays pour l'Indice de performance des FAI de Netflix.

Juste un indicateur de Netflix

L'indice s'appuie sur le streaming des programmes Netflix aux heures de grande écoute qui sont les 3 heures de plus grande consommation des programmes chaque jour pour un FAI. Les réseaux cellulaires sont exclus.

Les résultats sont nécessairement influencés par les types de forfaits, sachant qu'il y a la qualité SD, HD et 4K. Difficile donc d'avoir une vue précise de la situation. Dans le même temps, comme les quatre principaux FAI en France se valent dans cet ISP Speed Index… il n'y a pas de débat à avoir.

Les résultats de Netflix ne peuvent pas être pris comme un indice pour les performances globales d'un FAI. Ils sont propres au service américain de vidéo à la demande par abonnement. Récemment, nPerf a publié son baromètre des connexions Internet fixe en France métropolitaine pour 2022. Il sacre Free.