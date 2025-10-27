Le géant du streaming Netflix a mis un terme aux activités de Boss Fight Entertainment, le studio qu'il avait racheté en mars 2022. Ce studio était notamment derrière le jeu mobile à succès Squid Game: Unleashed, basé sur la série éponyme diffusée par Netflix.

Une nouvelle stratégie de Netflix en matière de jeux ?

La fermeture de Boss Fight Entertainment est le signe d'un pivot stratégique pour la division jeux de Netflix. Elle abandonne progressivement son approche initialement centrée sur le mobile pour se concentrer sur d'autres formats.

La nouvelle stratégie privilégie désormais les jeux de type party games (jeux de société multijoueurs), les jeux narratifs, les contenus pour enfants et les expériences grand public, avec un accent particulier mis sur les jeux directement sur le téléviseur.

Une première annonce en ce sens a été faite en début de mois par Netflix, même si un certain flou demeure encore au sujet du déploiement généralisé.

Netflix en quête de la bonne formule avec les jeux

La décision peut surprendre, dans la mesure où Squid Game: Unleashed était régulièrement présenté comme une réussite par Netflix. Le groupe souligne du reste que les jeux développés par Boss Fight resteront accessibles aux abonnés.

Rappelons que l'année dernière, Netflix avait fermé son studio de développement de jeux AAA avant même la sortie d'un seul titre. Netflix semble encore être en quête de la bonne formule avec les jeux vidéo.