La branche jeu vidéo de Netflix continue de redéfinir ses contours. Le géant du streaming se sépare du studio Spry Fox qu'il avait acquis fin 2022. Ce dernier redevient un studio indépendant sous la houlette de ses fondateurs.

Quel est le sort du projet Spirit Crossing ?

Malgré cette séparation, la collaboration n'est pas totalement rompue. Netflix restera l'éditeur de la version mobile de Spirit Crossing de Spry Fox, dont la sortie est prévue pour l'année prochaine.

Spry Fox aura désormais la liberté de rechercher d'autres éditeurs pour les versions console et PC de Spirit Crossing, même si des défis financiers seront sans doute à surmonter.

Pourquoi Netflix change-t-il de stratégie ?

Cette vente n'est pas un événement isolé, mais le symptôme d'une réorientation plus large de la stratégie jeu vidéo de Netflix. L'accent est mis sur des projets plus alignés avec les propriétés intellectuelles de Netflix, les jeux de société (party games) et des titres à jouer sur le téléviseur.

L'approche initiale, qui consistait à acquérir des studios pour financer des projets éclectiques, semble révolue.

Le projet Spirit Crossing, un jeu de simulation de vie coopératif en ligne, ne correspondait plus à la nouvelle vision de Netflix, ce qui a probablement précipité la décision de se séparer du studio.