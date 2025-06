Un vent de changement souffle sur Netflix. Le leader mondial du streaming a commencé à déployer sa première refonte majeure d'interface en plus de dix ans. Elle touche son application TV et la pilule ne passe pas pour tout le monde.

C'est un peu la loi du genre lorsque des habitudes sont quelque peu bousculées, mais Netflix reste stoïque sur la base de ses propres données.

Une grogne des utilisateurs

Fini le quadrillage familier de vignettes compactes et place à des icônes de programmes beaucoup plus grandes. En conséquence, il faut faire défiler l'écran plus longtemps pour explorer le catalogue.

Sur des plateformes comme Reddit, les critiques fusent et certains estiment que Netflix copie des services à l'ergonomie inférieure, tandis que d'autres se plaignent d'une expérience qui transforme leur téléviseur en... tablette géante.

Pour certains, trouver un programme d'un seul coup d'œil est devenu une mission complexe qui relève presque de l'impossible.

La défense de Netflix : les données avant tout

Face à ces critiques, la position de Netflix est que la grogne n'est le fait que d'une minorité bruyante, et le groupe défend une nouvelle interface qui est le fruit d'une année de tests en bêta menés à l'échelle mondiale.

À l'issue, une majorité d'utilisateurs aurait exprimé une préférence pour la nouvelle interface. The Hollywood Reporter rapporte les propos d'un porte-parole de Netflix : « Avec des boîtes plus grandes, nous montrons plus d'informations d'emblée pour vous aider à prendre une meilleure décision. Au lieu de voir 20 ou 30 titres à la fois, vous voyez maintenant les informations en un coup d'œil. »

En outre, l'affichage d'informations - comme le casting ou les récompenses - est mis en avant avec un survol.

Un géant du streaming qui reste intouchable ?

Cette controverse n'est pas la première pour la plateforme, déjà chahutée par les hausses de prix.

Avec plus de 300 millions d'abonnés dans le monde fin 2024, Netflix domine ses concurrents comme Prime Video d'Amazon ou Disney+. Tant qu'il n'y aura pas d'incidence avec des désabonnements massifs, il est probable que Netflix se cantonnera à ses propres données pour déterminer la marche à suivre.

Au-delà de l'esthétique, le nouveau design prépare le terrain pour l'avenir, dont l'intégration d'événements en direct et une recherche plus intelligente basée sur l'IA. A priori, elle autorise davantage de latitude pour évoluer et innover à l'avenir. À ce titre, l'ancienne interface aurait atteint ses limites.