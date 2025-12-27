Netflix fait tomber dans son giron Ready Player Me, une start-up estonienne reconnue pour sa technologie de création d'avatars multiplateforme. Un rachat qui est en lien avec l'activité gaming du géant du streaming vidéo.

L'intégration de la technologie de Ready Player Me permettra à Netflix de proposer des avatars réutilisables et d'unifier l'expérience utilisateur. Une vingtaine d'employés de Ready Player Me rejoindront les équipes de Netflix.

En conséquence, les services existants de la société, y compris son outil de création PlayerZero, cesseront de fonctionner à partir du 31 janvier 2026, marquant une transition complète vers l'écosystème de Netflix.

Pour la nouvelle stratégie gaming de Netflix

Ce mouvement illustre l'orientation prise par Netflix en matière de gaming, qui s'éloigne de son approche initiale centrée sur les jeux mobiles. Après des résultats mitigés et la fermeture de certains studios internes, Netflix se concentre désormais sur les jeux pour téléviseur.

L'accent est mis sur les jeux de type party games, les titres pour enfants et les expériences plus grand public. Un futur titre FIFA est dans les tuyaux pour la Coupe du monde 2026 de football.

La consécration pour Ready Player Me ?

" Notre vision a toujours été de permettre aux avatars et aux identités de voyager à travers de nombreux jeux et mondes virtuels ", déclare Timmu Tõke, le patron de Ready Player Me.

Il se dit très excité à l'idée que son équipe rejoigne Netflix pour " mettre à l'échelle notre technologie et notre expertise auprès d'un public mondial et contribuer à la vision ambitieuse de Netflix pour le jeu vidéo ".