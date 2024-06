Du changement est dans les tuyaux pour l'application Netflix sur TV. Le géant du streaming vidéo aux 270 millions d'utilisateurs dans le monde est sur le point de modifier de manière significative son design. Une refonte qui serait la plus importante jamais opérée en dix ans.

D'abord testé auprès d'un petit groupe d'abonnés, le nouveau design modifie le fonctionnement de la page d'accueil. Il fait fi du menu latéral positionné à gauche au profit d'une barre de navigation plus minimaliste positionnée en haut de l'écran. Elle est accessible via le bouton " Retour " de la télécommande.

La barre de navigation comprend les onglets Accueil, Séries, Films, Mon Netflix et un accès à l'outil de recherche qui dispose également des catégories. Déjà connu sur mobile, Mon Netflix devient ainsi un élément central pour des recommandations personnalisées, les titres récemment consultés et à regarder.

La fin des vignettes statiques

Les vignettes des titres deviennent dynamiques et permettent de diffuser un court aperçu du contenu en rapport s'il est suffisamment long. Hormis cette diffusion directement dans la vignette, un survol affiche en dessous les informations sur un titre, dont son synopsis, la date de sortie, le nombre d'épisodes et le genre.

Source image : Netflix - The Verge

" Nous voyons souvent les abonnés faire de la gymnastique avec leurs yeux. […] Nous voulions vraiment que les abonnés puissent déterminer plus facilement si un titre leur convient ", explique Pat Flemming, responsable des produits chez Netflix (The Verge).

Avec une navigation amendée et un accent prononcé sur la personnalisation, l'objectif sous-jacent pour Netflix est de favoriser l'engagement qui se mesure par le temps passé sur la plateforme. Un critère d'autant plus scruté désormais que Netflix redouble d'efforts dans la publicité et pour séduire les annonceurs.

Dans l'attente des commentaires

En fonction du succès rencontré lors de la phase de test, le nouveau design pour l'application Netflix sur TV pourrait être déployé à grande échelle au cours des mois et trimestres à venir.

Le niveau d'adhésion des testeurs sera déterminant… sachant que certaines habitudes prises n'aiment pas toujours être perturbées.