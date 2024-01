Commençons par le balai vapeur filaire Karcher SC 3 Upright EasyFix.

D'une puissance de 1600 W, il offre un nettoyage en profondeur des sols durs et élimine jusqu'à 99,99% des virus et bactéries. Vous pouvez également assainir vos tapis grâce à l'adaptateur.



30 secondes de préchauffage suffisent et une lumière LED verte s'allume pour vous prévenir lorsque l'appareil est prêt.

Vous avez le choix entre 3 modes de nettoyage selon le type de sol : stratifié, carrelage et moquette. Le débit de vapeur idéal sera alors choisi automatiquement.

Le Karcher SC 3 garantit un nettoyage sans calcaire grâce à son réglage intelligent de la dureté de l'eau, vous permettant de la détartrer selon vos besoins.

Il permet de couvrir une surface de 60 m² avec son long câble et son articulation flexible permet de passer sous les meubles. Le réservoir peut contenir jusqu'à 0,5 L.

En plus de l'adaptateur pour tapis, le balai est fourni avec une buse de sol EasyFix, une serpillière microfibres et une cartouche détartrante.

Le balai vapeur filaire Karcher SC 3 Upright EasyFix est en promotion à 119,99 € au lieu de 194,99 €, soit 38% de remise sur Amazon. La livraison est offerte.

Voici d'autres balais vapeur à prix réduit que l'on peut trouver en ce moment :

Jetez également un œil à nos articles dédiés aux soldes Amazon, Boulanger, Cdiscount et Darty / Fnac.