Commençons avec la tablette DOOGEE T20 Mini Pro 256Go.

Très légère et fine, elle est dotée d'un écran FHD de 8,4 pouces et possède les certifications TÜV et Widevine L1 de protection contre la lumière bleue.

La T20 Mini Pro dispose de 8 Go de mémoire RAM et de 12 Go de mémoire virtuelle RAM pour un multitâche plus rapide et une utilisation plus fluide des applications.

On trouve également 256 Go de stockage interne extensible jusqu'à 1 To.

Elle embarque un processeur à huit cœurs T606 avec une technologie de traitement de 12 nm et une fréquence de 1,6 GHz, plus économe en énergie.

La batterie de 5 060 mAh offre une autonomie longue durée et la tablette est également équipée du WIFI double bande 2,4G/5G, de 4 systèmes de navigation, du Bluetooth 5.0, de deux haut-parleurs et d'une caméra arrière de 13MP.

La tablette DOOGEE T20 Mini Pro 256Go est en promotion à 129,99 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 13% sur Cdiscount. La livraison est offerte.

On peut trouver d'autres tablettes à prix réduit en ce moment, à savoir :



