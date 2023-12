Commençons par le robot nettoyeur de vitres Tosima W2.

Facile à utiliser, le Tosima W2 s'active en un clic et est doté d'une forte aspiration de 3800 Pa qui le maintient stable ainsi que de doubles roues rotatives efficaces.

L'appareil choisit automatiquement la puissance d'aspiration la plus adaptée en fonction de la saleté détectée.

De plus, la technologie de nettoyage IA planifie intelligemment les itinéraires de nettoyage.

Grâce à la télécommande, vous pouvez régler la direction de nettoyage selon vos besoins et le robot est livré avec ses accessoires, dont des tampons en microfibres lavables.

On peut également l'utiliser sur une variété de surfaces planes et dures comme le marbre, les carreaux, les miroirs, etc.

Le robot nettoyeur de vitres Tosima W2 est en promotion à 159,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 20% sur Amazon. La livraison est gratuite.

On peut trouver d'autres robots nettoyeurs de vitres à prix réduit en ce moment, comme par exemple :





