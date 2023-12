Commençons par la trottinette électrique Kukirin G2 Max.

Elle est équipée d'un moteur puissant de 1 000 W (1 200 W de crête) à double dissipation thermique permettant une vitesse maximale de 55 km/h et un angle de montée de 30°.

Grâce à sa grande batterie de 20 Ah, la G2 Max peut parcourir jusqu'à 80 km en une seule charge.

Côté sécurité, elle est équipée de freins à double disque et de 6 lumières LED vives pour une protection complète.

L'écran intelligent, facile à contrôler, vous permet de lire les informations importantes ou d'activer facilement les fonctions disponibles.

Les solides bras amortisseurs avant et arrière asssurent une excellente absorption des chocs même sur un sol accidenté, et les pneus tout-terrain de 10 pouces sont résistants à l'usure et aux chocs tout en offrant une conduite douce.

La trottinette est également munie d'un siège amovible confortable.

La trottinette électrique Kukirin G2 Max est en promotion à 659 € au lieu de 989,99 €, soit une remise de 33% sur Darty. La livraison est gratuite.







D'autres trottinettes électriques sont en promotion en ce moment, comme :

