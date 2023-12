Voici un deal à ne pas rater : le PC portable double écran N-one NBook Fly.

Ultra fin et léger, le N-one NBook Fly est doté d'un écran principal Full HD IPS de 16 pouces.



Il est accompagné d'un écran tactile de 14 pouces affichant 3840 x 1100 pixels. Placé au-dessus du clavier et inclinable à 12° ou rabattable, vous pouvez vous en servir pour afficher différents contenus et ainsi rendre plus fluide le travail avec davantage d'espace d'écran.

Les deux écrans offrent une luminosité de 300Nit et une gamme de couleurs sRGB élevées.

Le N-one NBook Fly embarque un processeur puissant Intel Core i7-10870H avec jusqu'à 5 GHz, 8 cœurs et 16 threads, associé à 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To.

Afin de booster les performances, l'ordinateur est également livré avec une station d'accueil pour carte graphique externe avec interface PCIE.

L'ordinateur est équipé d'une caméra frontale HD de 1MP, d'un clavier confortable avec 3 niveaux de rétroéclairage, de haut-parleurs avec son panoramique et d'un microphone intégré à réduction de bruit intelligente par IA.

En plus du Bluetooth et du WiFi double bande, on trouve divers ports dont HDMI, USB-A/C et Ethernet.

Le PC portable double écran N-one NBook Fly est au prix exceptionnel de 629 € avec la réduction déjà appliquée + le code 23YES1 au lieu de 889,37 €, soit 29% de remise au total sur Geekbuying. Livraison gratuite d'Europe en 3 à 12 jours.

