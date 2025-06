Pour son vol inaugural, le lanceur lourd New Glenn de la firme Blue Origin, fondée par Jeff Bezos concurrente de SpaceX d'Elon Musk et de son lanceur Falcon Heavy, devait rejoindre la planète Mars pour déployer deux sondes d'observation dans le cadre de la mission ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la NASA.

La mission NG-1, secondaire dans le projet de colonisation de Mars, aurait pu être "sacrifiée" en cas de dysfonctionnement du lanceur pour son tout premier vol. Il a finalement été décidé de procéder pour le premier tir de New Glenn à un tir plus conventionnel avec la mise en orbite d'une charge utile dans l'espace terrestre proche.

Blue Origin, une alternative pour les lanceurs lourds

Menée avec succès en début d'année, la mission permet à Blue Origin d'envisager un avenir serein pour son nouveau lanceur lourd, qui vient compléter l'offre de la firme après le lanceur standard New Shepard.

Sa deuxième mission pourrait finalement être celle destinée à la mission ESCAPADE avec ses sondes à larguer à proximité de Mars.

La proposition de budget de la NASA prévoit ainsi, au milieu de coupes massives des investissements, le maintien de la mission ESCAPADE avec un lancement possible sur le dernier trimestre fiscal 2025, soit la période de juin à septembre.

Mars à portée pour New Glenn

En réalité, la mission NG-2 pourra être programmée quelque part entre 2025 et 2026 avec une arrivée potentielle dans l'orbite martienne en 2027. La mission pourrait être un joli coup d'éclat en constituant une alternative aux lanceurs de SpaceX, surtout dans l'hypothèse d'un refroidissement des relations entre le gouvernement américain et l'entreprise d'Elon Musk, devenu très critique des actions de Donald Trump.

La mission ESCAPADE comprend deux mini-satellites qui seront chargés d'étudier la magnétosphère martienne et l'énergie des vents solaires atteignant la planète rouge. Ce sont des informations importantes pour préparer l'établissement d'un campement sur Mars et l'arrivée de colons ainsi que pour adapter la protection des équipements et des machines qui en fouleront le sol.