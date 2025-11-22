L'entreprise spatiale de Jeff Bezos monte en gamme. Peu après un deuxième vol réussi NG-2 de sa fusée New Glenn, Blue Origin a officialisé une série d'évolutions techniques. Ces mises à niveau, qui seront progressivement intégrées à partir de la mission NG-3, concernent tous les aspects du lanceur, de la propulsion à la réutilisabilité, en passant par les structures et l'avionique.

Quelles améliorations pour le New Glenn actuel ?

Le cœur de la mise à niveau réside dans la puissance des moteurs. La version actuelle du New Glenn verra la poussée totale de ses sept moteurs BE-4 passer de 17 219 kN à 19 928 kN.

L'optimisation est notamment permise par le sous-refroidissement des propergols. De même, les deux moteurs BE-3U de l'étage supérieur verront leur poussée combinée augmenter de 1 423 kN à 1 779 kN.

D'autres améliorations incluent une coiffe réutilisable pour supporter des cadences de vol plus élevées, une conception de réservoir actualisée à moindre coût et un système de protection thermique réutilisable plus performant pour améliorer le temps de rotation.

Le New Glenn 9x4, un titan pour défier Starship ?

La nouvelle la plus spectaculaire est sans conteste l'annonce du lanceur super-lourd New Glenn 9x4. Son nom fait référence à sa configuration : neuf moteurs BE-4 pour le premier étage et quatre BE-3U pour le second.

Avec cette architecture, Blue Origin entre de plain-pied dans la catégorie de son rival SpaceX. La fusée sera capable de placer plus de 70 tonnes en orbite terrestre basse, plus de 14 tonnes en orbite géosynchrone et plus de 20 tonnes en injection translunaire.

Pour accueillir des charges utiles plus volumineuses, sa coiffe sera élargie à 8,7 mètres de diamètre.

Quelle stratégie pour Blue Origin sur le marché des lancements ?

Loin de remplacer la version actuelle, le New Glenn 9x4 viendra compléter l'offre de Blue Origin. Les deux versions de New Glenn serviront le marché simultanément, offrant aux clients plus d'options de lancement pour leurs missions.

Cette double approche vise à couvrir un large spectre de besoins, allant des méga-constellations, de l'exploration lunaire et de l'espace lointain, aux impératifs de sécurité nationale pour les États-Unis.

En augmentant sa capacité d'emport, Blue Origin ne cache plus ses ambitions de rivaliser directement avec le Starship de SpaceX, notamment pour les futurs grands contrats de la Nasa et le marché très lucratif des missions lunaires.