Le tout premier tweet de Jack Dorsey, co-fondateur du réseau social Twitter, a été transformé en NFT (jeton non fongible) et vendu aux enchères pour 2,9 millions de dollars en 2021, en pleine période d'euphorie pour ce type de bien virtuel.

Il s'agit d'un message tout simple émis en 2006 au lancement du réseau social dont le NFT avait été acquis par l'investisseur et crypto-entrepreneur iranien Sina Estavi. Dans la période où beaucoup pensaient que les NFT allaient rapidement gagner de la valeur, il avait indiqué vouloir le vendre quand il aurait atteint 48 millions de dollars et en reverser la moitié à des associations.

Sauf que le marché des NFT est redescendu aussi vite qu'il était monté et que la valeur du NFT sur le premier tweet de Jack Dorsey s'est effondrée. Dès l'année suivante, l'estimation était tombée à 6800 dollars avant de tomber début 2023 à 277 dollars.

De plusieurs millions à quelques dollars

Actuellement, rapporte CNBC, la valeur estimée de ce NFT est de l'ordre de 3,77 dollars et la plus forte enchère ne grimpe qu'à 1 ETH, soit un peu moins de 1900 dollars.

La dépréciation par rapport à l'achat en 2021 dépasse les 99% et ne montre pour le moment aucun signe de reprise. Mais même à des valeurs si faibles, Sina Estavi ne compte pas son NFT à n'importe qui.

Les NFT sont souvent présentés comme des formes d'art de l'ère du numérique, avec une valeur spéculative comme une oeuvre d'art mais aussi une valeur affective du fait de leur caractère unique et dans certains cas d'un rôle de marqueur unique dans la récente histoire de l'humanité.

Gourmandise pour fortunés ou vrai témoin d'une histoire ?

Rien ne dit toutefois que le marché des NFT ne regagnera pas un regain d'intérêt ultérieurement, les monnaies et biens virtuels pouvant être soumis à de subites variations qui ont déjà fait et défait des fortunes rapides.

Un autre élément pourrait relancer l'attrait pour le NFT du tweet de Jack Dorsey : Elon Musk, nouveau patron de Twitter depuis fin 2022, compte faire disparaître le logo de l'oiseau bleu et jusqu'au nom du réseau social pour le remplacer par un X préparant sa transformation vers une super app.

La trace de l'oiseau bleu de Twitter pourrait alors regagner de la valeur en devenant le témoin d'une histoire non plus en cours mais passée du réseau social, avec d'autres valeurs et aspirations.