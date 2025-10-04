Dès le 1er novembre 2025, la ville de Nice rendra le port du casque obligatoire pour tous les conducteurs de trottinettes électriques. Cette mesure, annoncée par le maire Christian Estrosi, vise à endiguer une accidentologie croissante et sera assortie d'une amende de 135 euros pour les contrevenants. Nice devient ainsi pionnière en France dans cette démarche sécuritaire.

Officiellement non obligatoire mais tout de même fortement recommandé, le casque est relativement peu porté par les usagers, du moins au regard de l'augmentation du nombre d'accidents liés à ce mode de locomotion.

Un durcissement motivé par l'urgence sécuritaire

Cette mesure veut répondre à une réalité préoccupante : la ville dénombre chaque année près de 110 accidents de trottinettes électriques nécessitant une prise en charge chirurgicale. Ce chiffre, communiqué par le maire, met en lumière les risques encourus tant par les conducteurs que par les piétons.

La mémoire collective niçoise reste marquée par des drames, comme l'accident mortel d'un jeune homme sur la Promenade des Anglais fin 2022 ou celui d'un enfant de 5 ans en 2023, qui soulignent l'impératif d'améliorer la sécurité routière pour tous les usagers.

Une politique de tolérance zéro face aux infractions

L'amende de 135 euros se veut dissuasive, mais les autorités préviennent qu'elle pourra être doublée, voire triplée en cas de récidive. La police municipale, déjà fortement mobilisée, intensifiera ses contrôles pour faire appliquer cette règle et l'ensemble du Code de la route (vitesse excessive, débridage, assurance obligatoire...). L'objectif est de mettre un terme aux comportements dangereux qui se sont multipliés.

Depuis le début de l'année, les opérations ont déjà abouti à des résultats significatifs. On compte plus de 700 verbalisations liées à la circulation et près de 1800 pour le stationnement, sans oublier les 106 mises à disposition à l'OPJ pour défaut d'assurance, un fléau qui accompagne souvent les conduites à risque, selon les médias locaux.

Après les trottinettes, les vélos électriques dans le viseur ?

Nice n'en est pas à son premier tour de vis. La ville fut l'une des premières métropoles françaises à interdire les trottinettes en libre-service, une décision que Paris a fini par imiter.

Cet arrêté municipal s'inscrit donc dans une politique de longue date visant à encadrer strictement ces nouveaux modes de déplacement. Christian Estrosi a d'ailleurs ouvert la porte à une réflexion similaire pour les vélos électriques, pointant du doigt les mêmes problèmes de débridage et d'excès de vitesse.

L'administration étudie déjà dans quelles conditions cette obligation pourrait être étendue. La question reste donc en suspens : le casque deviendra-t-il l'accessoire indispensable de toute la micromobilité niçoise ?