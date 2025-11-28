On pensait avoir tout vu en matière de customisation, mais là, le niveau vient de grimper d'un cran. Imaginez pouvoir brancher vos chaussures sur la télé pour lancer une partie de Donkey Kong Country.

Ce n'est pas un gadget fictif, mais bien la création bien réelle d'un designer singapourien qui a décidé de célébrer l'histoire du jeu vidéo d'une manière totalement inédite. Le résultat est un hybride fascinant qui fait le pont entre deux cultures passionnées.

Comment une chaussure peut-elle devenir une console de jeu ?

Pour marquer le coup des 35 ans de la machine légendaire de Nintendo au Japon, Gustavo Bonzanini a réalisé un travail d'orfèvre sur une paire de baskets Air Max 90. L'idée n'était pas de simplement coller un logo ou de jouer sur les couleurs, mais d'intégrer un système informatique complet sans détruire l'esthétique iconique de la chaussure.

Tout se passe dans la languette : c'est là que se cache le micro-ordinateur qui fait tourner l'émulateur RetroPie. Une prouesse d'intégration qui rend l'objet visuellement crédible tout en étant techniquement opérationnel, transformant chaque pas en un hommage au gaming 16-bits.

Peut-on vraiment brancher ses pieds sur la télé ?

C'est là que le concept devient génialement absurde et techniquement impressionnant. La chaussure dispose d'une sortie HDMI pour les écrans modernes, mais aussi d'un convertisseur analogique pour ceux qui ne jurent que par les câbles RCA d'époque. Pour jouer à la SNES, vous n'avez heureusement pas besoin d'avoir les pieds sur la table : la chaussure se connecte aux manettes originales ou via Bluetooth grâce à un kit 8BitDo.

Par contre, ne prévoyez pas de marathon de jeu intensif lors de vos déplacements. La batterie embarquée, bien que fonctionnelle, ne tient qu'une trentaine de minutes. C'est juste assez pour une petite session nostalgie rapide, mais un peu court pour terminer un RPG.

Est-il possible d'acheter cette merveille technologique ?

C'est la mauvaise nouvelle de la journée pour les collectionneurs qui sortaient déjà leur carte bleue. Ce projet fou propulsé par un Raspberry Pi Zero est une création unique, un "proof of concept" purement artistique. Bonzanini a voulu explorer les limites entre la culture sneaker et la technologie, mais n'a aucun plan pour une production de masse.

Il faudra donc se contenter d'admirer les photos et les vidéos de cet hommage vibrant. C'est une démonstration de ce qui arrive quand la passion du bricolage rencontre l'amour des consoles rétro, prouvant que l'imagination des makers n'a pas de limite, même si elle ne finit pas dans les rayons des magasins.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels jeux peuvent tourner sur ces chaussures ?

Grâce à l'émulateur RetroPie installé sur le Raspberry Pi, la chaussure est théoriquement capable de faire tourner l'intégralité du catalogue de la Super Nintendo (SNES), ainsi que d'autres consoles rétro compatibles avec le système.

La chaussure est-elle confortable malgré l'électronique ?

Le designer a intégré les composants (ordinateur, batterie, ports) principalement dans la languette de la chaussure. Bien que cela ajoute du volume, le reste de la structure de la Air Max 90 reste intact, la rendant techniquement "portable" pour de courtes durées.

Combien coûte ce modèle unique ?

Comme il s'agit d'un projet artistique personnel et non d'un produit commercial, il n'a pas de prix officiel. C'est une pièce unique créée pour célébrer un anniversaire, et elle n'est pas à vendre.