On commence avec le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 Aura OLED Copilot+PC.

Il embarque un écran OLED de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200 px), couvrant 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il offre une luminosité maximale de 1100 nits, avec un pic de 600 nits en usage classique, pour des couleurs éclatantes et un rendu visuel d’une grande précision. Les technologies Dolby Vision et DisplayHDR True Black 500 apportent des contrastes profonds et une immersion visuelle exceptionnelle.

Côté performances, le Yoga Slim 7i est équipé du processeur Intel Core Ultra 5 228V, doté de fonctions d’intelligence artificielle avancées et capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,5 GHz. Il est épaulé par 32 Go de mémoire LPDDR5x, assurant une fluidité parfaite en multitâche, et intègre également un SSD de 512 Go.

Côté connectivité, profitez du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et d’une gamme complète de ports : USB-C Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 et lecteur microSD.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition est également compatible avec Copilot PC.

Retrouvez le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 Aura OLED à 899,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 18 % chez Boulanger.

À l'achat du PC, vous pouvez aussi bénéficier de 20 € de remise au panier sur la souris Logitech M750 et 50 % de remise sur Bitdefender.

On continue avec la HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm).

La HUAWEI Watch GT 5 se distingue par sa robustesse : son boîtier et son écran sont protégés par des revêtements ultra-résistants, complétés par une finition uniforme en nano-film hydrofuge. Cette conception offre une double protection efficace contre les rayures, tout en renforçant sa résistance à l’eau et à la corrosion.

Naviguez en toute fluidité directement depuis votre poignet, avec des itinéraires cartographiques affichés en temps réel. Suivez vos performances en direct pour ajuster votre posture et éviter les blessures. Avec la fonction exclusive RouteDraw, tracez et explorez facilement de nouveaux parcours.

La technologie HUAWEI TruSense vous permet de surveiller en profondeur six grands systèmes corporels, notamment les systèmes respiratoire, nerveux et musculo-squelettique, pour une approche plus complète et accessible de votre santé.

Côté autonomie, la montre offre jusqu’à 14 jours d’utilisation en mode économique, et environ 9 jours en usage classique.

Vous pouvez obtenir la HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm) en noir à 142,98 € avec le code BSFR15 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour information, le prix officiel de la GT 5 s'élève à 249,99 €.



Enfin, on termine avec la Redmi Pad Pro (WiFi, 256 Go).

Elle est équipée d’un écran 12,1 pouces 2,5K, certifié TÜV Rheinland pour le confort visuel. Il offre un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 600 nits, pour une utilisation fluide et agréable.

Animée par la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 2 avec une gravure en 4 nm, elle garantit des performances rapides et efficaces, parfaites pour le multitâche, les jeux ou le streaming.

Côté autonomie, sa batterie de 10 000 mAh assure jusqu’à 12,1 heures de lecture vidéo continue, et se recharge rapidement grâce à la charge rapide 33W.

Pour l’audio, la tablette intègre quatre haut-parleurs optimisés Dolby Atmos, offrant un son immersif, riche et puissant.

Vous pouvez retrouver la Redmi Pad Pro (WiFi, 256 Go) en gris à 187,99 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour rappel, le prix officiel de la Redmi Pad Pro 256 Go s'élève à 281 €.

