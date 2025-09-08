C'est un clap de fin symbolique pour l'une des consoles portables les plus marquantes de sa génération. Via une communication officielle, Nintendo a confirmé l'arrêt total des services de réparation pour la New Nintendo 2DS XL.

Cette annonce n'est pas une surprise totale, s'inscrivant dans une démarche progressive qui a vu le support des autres modèles de la gamme, comme la 3DS et la 2DS classique, s'éteindre au cours de l'année précédente. L'ère de la 3D sans lunettes et du double écran est désormais officiellement révolue.

Pourquoi Nintendo arrête-t-il les réparations maintenant ?

La raison invoquée par Nintendo est simple et pragmatique : une pénurie de pièces détachées. Les consoles 3DS ayant cessé d'être fabriquées en 2020, les réserves de pièces nécessaires à leur réparation (comme les écrans, boutons et batteries) sont maintenant épuisées.

La New Nintendo 2DS XL, ultime représentante de la série, a bénéficié d'un soutien aussi prolongé que possible, mais la compagnie n'a plus suffisamment de ressources matérielles pour garantir un service après-vente satisfaisant. C'est la fin logique du cycle de vie d'une console lancée il y a plus d'une décennie.

Quelles sont les conséquences pour les propriétaires de 3DS et 2DS ?

Pour les millions de joueurs possédant encore une console de la famille 3DS, cette annonce signifie qu'il n'y a plus de filet de sécurité officiel.

En cas de panne ou de dommage, il faudra désormais se tourner vers des réparateurs tiers non-officiels ou tenter de trouver des pièces sur le marché de l'occasion. Cette situation est d'autant plus délicate que l'eShop de la 3DS est fermé depuis deux ans, rendant l'accès aux jeux dématérialisés impossible pour les nouvelles consoles et compliquant la maintenance des anciennes.

Est-ce vraiment la mort de la console ?

Officiellement, oui. La fin du support technique enterre la console d'un point de vue commercial et industriel.

Cependant, la 3DS et ses variantes conservent une communauté de fans très active. Entre le marché florissant des jeux physiques et la scène du "homebrew" (modification logicielle), la console est loin d'avoir dit son dernier mot. Cette fin de support risque même de renforcer son statut d'objet de collection et d'encourager les initiatives de préservation par la communauté, assurant ainsi sa survie bien au-delà des canaux officiels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les modèles de la famille 3DS sont-ils concernés ?

Oui, absolument tous. Avec l'arrêt du support pour la New Nintendo 2DS XL, plus aucun modèle de la gamme (Nintendo 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, 2DS, New 2DS XL) n'est éligible à une réparation officielle par Nintendo.

Cette décision concerne-t-elle l'Europe ?

Bien que l'annonce provienne de Nintendo Japon, elle reflète une politique globale. Dans la plupart des régions, y compris l'Europe, les services de réparation pour les anciens modèles de 3DS avaient déjà été progressivement arrêtés. Cette annonce met un point final et mondial à tout support officiel.

Puis-je encore acheter des jeux pour la 3DS ?

Il n'est plus possible d'acheter des jeux en version dématérialisée depuis la fermeture de l'eShop en 2023. Votre seule option pour acquérir de nouveaux jeux est de vous tourner vers le marché de l'occasion pour trouver des cartouches physiques.