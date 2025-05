C'est une page qui se tourne pour les habitués et les touristes du musée du Louvre. L'institution parisienne a annoncé la fin de l'utilisation des consoles Nintendo 3DS comme guides multimédias. Ce service, lancé au printemps 2012, a constitué pendant plus d'une décennie une manière originale et interactive de découvrir les trésors du musée.

Un guide Nintendo 3DS unique au cœur du Louvre

Le guide du Louvre sur Nintendo 3DS n'était pas qu'un simple audioguide. Il offrait une expérience immersive et interactive, spécialement conçue pour la console portable de Nintendo. Les visiteurs pouvaient profiter de commentaires audio détaillés sur des centaines d'œuvres, y compris des chefs-d'œuvre comme la Joconde ou la Vénus de Milo. Le guide proposait également des plans interactifs pour se repérer dans les vastes galeries, des visualisations en 3D de certaines sculptures permettant de les admirer sous tous les angles, et même des zooms sur les détails des tableaux. Certains parcours thématiques étaient aussi disponibles, faisant de la visite une véritable exploration personnalisée via la Nintendo 3DS.

Le partenariat s'était inscrit dans la volonté pour le Musée de propulser les audioguides dans le 21e siècle. Plutôt que de miser uniquement sur de simples lecteurs MP3, la collaboration avec Nintendo permettait de proposer une expérience plus immersive, et c'est ainsi que le Louvre s'était équipé, dès 2012, d'un premier lot de 5000 consoles Nintendo 3DS.

Le format compact de la console et son double écran permettait d'aller au-delà du simple audioguide. En outre l'application dédiée proposait plus de 30 heures d'écoute entre descriptions et anecdotes, la location de la console était facturée 6€. Nintendo avait profité du partenariat pour tenir un Nintendo Direct dédié en 2013, offrant s'il en fallait encore, un peu plus de visibilité à sa console portable.

Pourquoi cette collaboration 'étonnante' prend-elle fin ?

Plusieurs facteurs expliquent la décision du musée de mettre fin à ce service après 13 ans. Premièrement, l'obsolescence technologique de la console 3DS elle-même est une raison majeure. La production de la console a cessé, et sa maintenance devient de plus en plus complexe. Deuxièmement, la longévité même du service témoigne de son succès passé, mais implique aussi un cycle de vie naturel pour une technologie spécifique. Enfin, cette décision s'inscrit dans une tendance plus large observée dans les institutions culturelles : une transition vers l'utilisation d'applications sur les smartphones personnels des visiteurs. Ces solutions offrent plus de flexibilité, sont plus faciles à mettre à jour et correspondent mieux aux usages actuels.

L'avenir des visites au Louvre : vers des solutions mobiles

Concernant le remplacement des guides 3DS, le Louvre s'oriente logiquement vers des solutions plus modernes et intégrées aux appareils que la majorité des visiteurs possèdent déjà. Il est ainsi prévu de renforcer et d'améliorer l'application mobile officielle du musée. Cette dernière devrait proposer des parcours enrichis, des contenus multimédias actualisés et une navigation optimisée pour offrir une expérience de "guide" complète et personnalisable directement sur le smartphone de chaque visiteur. Cette évolution vers le mobile s'inscrit dans la continuité de la modernisation des outils de médiation culturelle et l'adaptation aux nouvelles attentes en matière de technologie au service de l'art et de la culture.