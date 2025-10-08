Fidèle à sa réputation, Nintendo a une nouvelle fois pris tout le monde de court. Ce mardi, le géant japonais a mis en ligne un court-métrage d'animation de près de quatre minutes, "Close to You", sans aucune annonce ni contexte.

Diffusée simultanément sur YouTube et ses réseaux sociaux, cette capsule narrative, aussi adorable qu'énigmatique, a instantanément déclenché une vague de théories parmi les fans. Entre Pikmin invisibles et l'enfance de Rosalina, la machine à spéculations est lancée.

Que raconte ce mystérieux court-métrage ?

Le film, entièrement muet, met en scène une scène de vie touchante : une mère observe son jeune enfant blond faire ses premiers pas. La touche Nintendo intervient lorsque la tétine du bébé, ainsi que d'autres jouets, se mettent à léviter et à se déplacer seuls, comme portés par une force invisible. L'enfant, intrigué, se lance à leur poursuite, réalisant ainsi sa première marche sous le regard attendri de sa mère.

La réalisation, léchée et émouvante, rappelle les standards des grands studios d'animation, mais ne révèle aucun personnage connu de l'univers Nintendo, laissant le champ libre à toutes les interprétations.

Pourquoi les fans pensent-ils à un nouveau Pikmin ?

La piste Pikmin est, pour beaucoup, la plus évidente. Plusieurs indices distillés dans le court-métrage pointent vers la licence de Shigeru Miyamoto. D'abord, la musique : des notes rappelant le thème principal de Pikmin se font entendre au début du film. Ensuite, le concept même d'objets du quotidien transportés par des créatures invisibles est l'essence du gameplay de la série. Enfin, des yeux de lynx ont repéré ce qui semble être une petite créature rouge se faufilant sous le lit à 1 minute et 41 secondes. L'hypothèse d'un teaser pour un Pikmin 5 ou une version Switch 2 de Pikmin 4 est donc sur toutes les lèvres.

Et si c'était une introduction au film Super Mario Galaxy ?

L'autre théorie majeure mène aux étoiles, et plus précisément à l'univers de Super Mario Galaxy. L'enfant blond du court-métrage a immédiatement été associé à une version jeune de Rosalina (Harmonie en français), la princesse protectrice des Lumas. Cette hypothèse est renforcée par l'annonce d'un film d'animation Super Mario Galaxy prévu pour 2026.

Ce court-métrage pourrait-il être une scène d'introduction ou un premier test visuel ? Certains fans restent prudents, notant que le style d'animation semble différent de celui du studio Illumination, en charge des films Mario. Quoi qu'il en soit, le timing interroge et alimente les espoirs de voir l'histoire de Rosalina enfin explorée sur grand écran.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce court-métrage a-t-il été créé par Nintendo ?

Oui, tout porte à le croire. En 2022, Nintendo a racheté le studio d'animation Dynamo Pictures pour le rebaptiser Nintendo Pictures. La mission de cette nouvelle filiale est de créer des contenus visuels basés sur les licences de Nintendo. "Close to You" est très probablement l'une de leurs premières productions originales, une manière pour le studio de démontrer son savoir-faire et sa capacité à produire des contenus de haute qualité en interne.

Est-ce la première fois que Nintendo sort un court-métrage animé ?

Non, Nintendo a déjà produit plusieurs courts-métrages d'animation par le passé, notamment autour de la licence Pikmin. Ces films étaient une volonté de Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu, pour développer l'univers de ses créatures. La sortie de "Close to You" s'inscrit donc dans une certaine continuité, même si son caractère mystérieux et sa qualité de production marquent une nouvelle étape.

Y a-t-il une confirmation officielle de la part de Nintendo ?

Pour l'instant, c'est le silence radio. Nintendo a publié la vidéo sans aucun commentaire, laissant volontairement la communauté spéculer. Cette stratégie du "shadow drop" (sortie surprise) est une habitude pour la firme, qui aime créer l'événement et observer les réactions des fans. Une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours ou semaines pour clarifier la nature de ce projet.