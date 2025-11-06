L'armée d'avocats de Nintendo doit avoir mal à la tête. Dans la croisade judiciaire lancée contre Palworld, le "Pokémon-like" de Pocketpair, Nintendo vient de subir un deuxième revers, et celui-ci est majeur.

Après le Japon, c'est au tour de l'Office américain des brevets (USPTO) de fragiliser l'attaque de Nintendo. Le directeur de l'USPTO a personnellement ordonné un réexamen d'un brevet crucial, estimant qu'il n'aurait jamais dû être accordé.

Qu'est-ce que ce brevet américain ?

Nintendo avait obtenu le brevet (n° 12,403,397) en mars 2023, en pleine vague Palworld. Il décrit le fait "d'invoquer un personnage secondaire" pour combattre un ennemi. Beaucoup y ont vu une tentative de verrouiller la mécanique de base de Pokémon.

A videogame IP lawyer agrees with my criticism on @games_fray that Nintendo should never have received a "summon character and let it fight" patent.@thicc_stick_boi and I recorded a discussion of HOW it happened. I explained it based on key patent office documents. Stay tuned. https://t.co/bqdtldeuLS — Florian Mueller (@Florian4Gamers) September 11, 2025

C'est ce brevet que Nintendo utilise aux USA contre Pocketpair. Mais des experts avaient crié au scandale, jugeant la revendication "irrecevable" car des jeux comme Persona ou Digimon le faisaient avant.

Pourquoi l'USPTO intervient-il ?

C'est un événement rare. Le directeur de l'USPTO, John A. Squires, a personnellement ordonné ce réexamen (une première depuis 2012). La raison : l'existence "d'antériorités" (prior art). L'office a déterminé que des "questions substantielles de brevetabilité" se posaient.





Il cite deux brevets plus anciens qui décrivent des mécaniques similaires. L'un de Konami (2002) et, comble de l'ironie, un autre de Nintendo lui-même (2019). Nintendo s'est auto-plagié.

Quelles conséquences pour le procès Palworld ?

La position de Nintendo est très affaiblie. Ce brevet n'est pas encore révoqué, mais les experts estiment qu'il est "fort probable" que cela arrive. Cela fait suite à un rejet similaire au Japon le mois dernier, où un autre brevet (sur la capture) avait été retoqué pour "défaut d'originalité", citant ARK ou Monster Hunter 4.





La stratégie de Nintendo, qui semblait être de breveter à la hâte des mécaniques pour couler Palworld, est en train de s'effondrer. Pocketpair, de son côté, a déjà modifié son jeu (les Pals n'apparaissent plus en étant lancés) et prépare sa sortie 1.0 pour 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Nintendo a-t-il perdu son procès ?

Pas encore. Le procès principal (plagiat, violation de brevets) est toujours en cours à Tokyo. Mais ces décisions affaiblissent considérablement les arguments de Nintendo, et il est "de plus en plus probable" qu'ils perdent, selon les experts.

Pourquoi l'USPTO a-t-il accepté le brevet au départ ?

C'est la critique faite au système américain. L'USPTO a été accusé d'avoir validé le brevet trop vite, sans examen approfondi des "arts antérieurs" évidents dans l'industrie du jeu vidéo (comme Persona, Digimon, etc.).

Palworld a-t-il changé son jeu ?

Oui. Face au procès, Pocketpair a modifié les mécaniques litigieuses. En mai, ils ont changé le système de vol (via un planeur) et en novembre 2024, ils ont supprimé le lancer de Sphères Pal pour invoquer des créatures.