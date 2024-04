La console Nintendo Switch continue de se vendre correctement mais elle commence à accuser son grand âge. Les variations Switch Lite et Switch OLED ont pu relancer la machine mais les ventes de la console commencent à accuser le coup.

Le groupe Nintendo en est conscient et la firme plancherait sur une évolution de la console, connue sous le nom de Switch 2. On évoque pour elle un affichage légèrement plus grand avec une diagonale de 7 pouces mais qui resterait sur une dalle LCD et un processeur un peu plus puissant pour assurer un support 1080p plus dans l'air du temps que le 720p.

LCD d'abord mais l'OLED serait prévu ultérieurement

Le Nikkei Asia avait refroidi les espoirs en février dernier en affirmant que la Switch 2 ne verrait pas le jour avant mars 2025 au mieux mais certains leakers continuent d'espérer un lancement sur la fin 2024.

Sur le réseau social X, OreXda est de ceux qui entendent dire que la Switch 2 arrivera bien au second semestre, avec quelques précisions sur les caractéristiques alors que Nintendo aurait noué des contacts avec plusieurs fournisseurs.

La future console s'appuierait sur un SoC Nvidia Tegra T239 gravé en 7 nm chez Samsung Foundry et avec un affichage LCD issu de Sharp. La bonne nouvelle serait qu'une variante avec écran OLED fourni par Samsung arriverait plus tard, reproduisant peut-être le schéma déjà mis à l'épreuve avec la Switch passée du LCD à l'OLED.

Toujours compacte et portable

Le Soc Tegra T239 reposerait sur une partie CPU de 8 coeurs ARM Cortex A78m avec 12 Go de RAM et sur une partie graphique Ampere de 1280 coeurs CUDA. Cela lui permettrait de proposer le DLSS de Nvidia pour améliorer la résolution mais pas pour générer des frames supplémentaires, tout en profitant de capacités de ray tracing.

Cela resterait ainsi une console aux caractéristiques légères par rapport aux consoles de salon du moment, même dans leur configuration de base, voire même par rapport à la console Steam Deck.

Toutefois, en permettant un développement spécifique des jeux pour le hardware de la Switch 2, la console devrait tout de même très bien s'en tirer et conserver un format très compact, avec un prix qui se situerait entre 400 et 500 dollars. Affaire à suivre.