La console de jeu Switch continue de bien se vendre, ce qui permet à Nintendo d'aller jusqu'à relever ses prévisions de ventes, mais elle commence tout de même à accuser son âge, malgré l'arrivée des Switch Lite et Switch OLED pour la machine.

Ces derniers mois, les rumeurs se sont multipliées autour d'une console Switch 2 qui apporterait une vraie révision de la plate-forme pour gagner en performances sans forcément abandonner le concept hybride de console à la fois de salon et portable qui a fait son succès.

Switch 2 : rendez-vous en 2025

Les bruits de couloir laissaient entendre qu'une nouvelle console Switch serait lancée plus tard dans l'année mais des informations contraires ont commencé à circuler, malmenant le cours en Bourse de Nintendo.

Si le groupe japonais ne dit encore rien de ses intentions, un nouvel article du Nikkei va dans le sens d'un lancement de la Switch 2 en 2025 seulement. Il précise tout de même une fenêtre : peut-être "dès le mois de mars", ce qui irait dans le sens des rumeurs récentes évoquant un lancement au premier trimestre l'an prochain.

La raison viendrait d'une volonté de laisser du temps aux développeurs pour peaufiner les jeux destinés à la nouvelle console de jeu, avec des titres forts qui pourront accompagner le lancement.

Haro sur les scalpers

Nintendo travaillerait également sur plusieurs fronts : produire des consoles Switch 2 en quantités suffisantes pour éviter les pénuries au lancement mais aussi trouver le moyen de lutter contre les scalpers qui achètent les stocks de consoles pour les revendre plus cher ensuite et jouer sur une pénurie générée artificiellement.

Pour ce qui est de la console elle-même, l'article du Nikkei ne dévoile rien de plus et l'on en restera donc aux suppositions d'un appareil doté d'un affichage un peu plus grand, peut-être avec dalle LCD, et d'un format général conservant les atouts de la console Switch actuelle avec son format portable aux manettes Joy Con détachables.