La console Switch de Nintendo continue de tracer son chemin à distance des Sony PS5 et des Xbox de Microsoft malgré ses bientôt sept années d'existence sur le marché.

Si la Switch OLED a apporté un peu de nouveauté, la rumeur s'est récemment concentrée sur une potentielle console Switch 2 dont le mystère reste presque entier et pour laquelle Nintendo a déjà apporté un démenti officiel.

Qu'attendre d'une Switch 2 ?

Cela n'empêche d'espérer voir émerger cette future console dans un avenir proche et, pour Serkan Toto, responsable de l'agence Kantan Games, ce serait pour fin 2024, d'après un entretien accordé à Gamesindustry.biz.

Selon ses prévisions, Nintendo aura tout intérêt à préserver ce qui a fait le succès de la Switch avec son système portatif permettant de jouer aussi bien sur grand écran que façon console portable avec ses manettes amovibles Joy-Con.

Et pour ne pas tuer la poule aux oeufs d'or et dérouter les joueurs, la Switch 2 serait donc plus une évolution douce de la Switch qu'une console multipliant les innovations.

Pas de grand changement à court terme ?

Sans exclure l'existence d'une Switch Pro aux caractéristiques relevées, Serkan Toto suggère que la Switch 2 évoluera assez peu par rapport au modèle actuel mais verra tout de même son prix augmenter quelque peu en passant à 400 dollars, soit 100 dollars de plus que la Switch à son lancement.

Il prédit également un relèvement des prix des jeux qui pourraient bien se situer désormais vers 70 dollars, certains titres phare de la Switch étant déjà à ce niveau.

Il est donc possible que Nintendo continue de faire vivre la Switch avec une évolution légère Switch 2 conservant l'essentiel de la console existante, tout en réservant des fonctions plus musclées à une Switch Pro qui ne serait lancée que dans un an ou deux, peut-être à l'occasion d'un cycle de renouvellement se préparant chez la concurrence.

Il ne s'agit bien sûr que de la prévision d'un analyste et non une information venant de Nintendo. Le géant nippon se refuse à tout commentaire et entend bien choisir seul le meilleur moment pour faire ses annonces.