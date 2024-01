La console de jeu Switch de Nintendo continue de faire de la résistance malgré son grand âge et reste une valeur sûre en matière de ventes de jeux physiques, en France et ailleurs.

Si elle peut compter sur les variantes Switch Lite et Switch OLED pour continuer d'intéresser le public, il faudra bien la faire évoluer plus. D'où la rumeur de la préparation d'une console Switch 2 qui pourrait être lancée dès cette année.

Les spéculations vont bon train et l'on évoque déjà une console qui serait surtout une évolution douce du modèle actuel, sans grands changements dans les caractéristiques.

Retour à l'écran LCD...

Un point risque de fâcher : la technologie d'écran choisie. Selon le cabinet d'études Omdia, qui s'est renseigné auprès de fournisseurs de Nintendo et cité par Bloomberg, la prochaine console profitera certes d'un affichage plus grand de 8 pouces (contre 6,2 pouces pour la Switch et 7 pouces pour la Switch OLED)...mais en revenant à la technologie LCD !

Nintendo se fournirait notamment chez le fournisseur nippon Sharp et la Switch 2 pourrait contribuer à doubler les volumes d'écrans LCD de divertissement livrés cette année.

...mais passage au 1080p

Si l'information d'Omdia se vérifie, ce serait un certain retour en arrière après la commercialisation de la Switch OLED, même si c'est sans doute pour une question de prix.

Cette transition permettrait également de passer de l'actuelle résolution 720p à une résolution 1080p plus en phase avec les standards ludiques du moment, notamment lorsque la console est en mode dock pour un affichage sur grand écran.

Tout ceci reste encore de nature assez spéculative et il faudra attendre confirmation du choix de l'écran pour la Switch 2, même si Omdia semble assez sûr de son information.