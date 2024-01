La console de jeux Switch de Nintendo a plusieurs années de commercialisation derrière elle et a vu passer des consoles de jeu plus avancées techniquement mais elle continue de constituer un produit attractif pour les joueurs français.

Selon les données du cabinet GfK, la Switch continue son bonhomme de chemin avec 855 000 unités écoulées en 2023 en France, ce qui va lui permettre d'atteindre les 8 millions de consoles (toutes versions confondues, avec la Switch Lite ou la Switch OLED) écoulées depuis son lancement sur le marché français en ce début d'année 2024.

Un écosystème hard / soft gagnant

Elle est aussi un très bon vecteur pour la vente de jeux vidéo et plus de la moitié des jeux physiques vendus en France (55%) était un jeu Switch. Le dernier titre Zelda : Tears of the Kingdom a remporté un grand succès avec près d'un million de boîtes vendues, surpassant le pourtant très populaire et attendu EA Sports FC sur la PS5 de Sony.

Nintendo peut aussi compter sur ses franchises pour occuper le Top 10 des ventes de jeux vidéo dans l'Hexagone. Le récent Super Mario Bros Wonder a ainsi été écoulé à 750 000 exemplaires tandis que le titre Nintendo Mario Kart 8 Deluxe reste une valeur sûre. Au total, 5 titres Switch se sont classés dans le Top 10.

Avec son format hybride, son tarif plus abordable que d'autres consoles et ses jeux accrocheurs, la Switch continue d'attirer les joueurs, au point que "11,7% des 68 millions de Français sont équipés d'une Switch", selon Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France.

En attendant une Switch 2

Pour l'année qui vient, il faudra faire sans nouveaux titres de ces grandes franchises que sont Zelda et Mario mais il reste de la place pour de belles surprises avec plusieurs titres en préparation qui devraient capter l'attention des joueurs.

Surtout, la fin d'année pourrait être l'occasion de lancer un nouveau modèle de Switch. Les rumeurs vont bon train autour d'une console Switch 2 qui constituerait une évolution douce du modèle actuel mais suffisante pour en augmenter légèrement le prix...ainsi que celui de ses jeux.