La prochaine génération de console Switch intrigue et les différentes rumeurs orientent vers une puissance digne de la Sony PS4 et vers le développement de deux variantes

La Switch 2 poursuivrait donc son propre chemin à distance des Sony PS5 et Xbox Series X / S, ce qui n'a pas trop mal réussi jusqu'à présent à la version originale, écoulée à plus de 120 millions d'exemplaires au pointage de début d'année.

Gare à la rétrocompatibilité

Et si deux versions de la console pourraient être lancées, il faudra faire attention à la variante choisie si l'on voudra continuer à jouer aux titres de la Switch originale. Dans son podcast XboxEra, Nick Baker suggère que seule l'une des deux versions de la Switch 2 assurera une rétrocompatibilité des jeux de la génération précédente.

La raison est toute simple : l'un des modèles sera doté d'un lecteur physique et l'autre non pour pouvoir le proposer à un tarif plus bas. Les deux consoles doivent permettre de couvrir un public plus large mais avec certaines contraintes.

Il ne sera donc possible d'utiliser les cartouches de jeu qu'avec la variante la plus onéreuse, tandis que l'autre sera la version digitale sans lecteur et proposée à un prix plus attractif et sans l'écosystème des cartouches de jeu.

Switch 2 Digital : avantages et inconvénients

La stratégie n'est pas neuve et a déjà été déployée par les concurrents Sony pour les PS5 et Microsoft pour les Xbox Series X / S mais elle est peut être lourde de conséquence pour les joueurs qui devront faire un choix entre physique et purement numérique.

Sachant que la Nintendo Switch originale pourrait accueillir de nouveaux titres jusqu'en mars 2025 (fin de l'exercice fiscal de Nintendo), le choix ne sera pas complètement anodin. Tout ceci reste toutefois à confirmer.