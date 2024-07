Après les spéculations, le groupe Nintendo a fini par confirmer le lancement de la prochaine évolution de sa console portable Switch dont les variations mineures ne suffisent plus à maintenir les ventes après plusieurs années de bons et loyaux services.

Une console Nintendo Switch 2 est donc en préparation mais il faudra attendre 2025 et le nouvel exercice fiscal qui se termine en mars 2025 pour la voir débarquer dans le monde entier. La firme garde encore le secret sur ses caractéristiques mais elle devrait conserver le même esprit hybride et les manettes amovibles.

Comment contrer l'action des scalpers ?

En prévision du lancement, Nintendo réfléchirait à des stratégies qui doivent contourner le problème des scalpers, ces revendeurs intermédiaires qui jouent sur la pénurie de consoles dans les points de distribution pour imposer des prix de vente supérieurs.

Interrogé de nouveau sur cet aspect, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a confirmé que des dispositions contre les scalpers seront prises, tout en notant que la meilleure protection restera de pouvoir produire la console Switch 2 en telles quantités qu'elle ne fera pas l'objet de pénuries dans les circuits de distribution officiels.

Nintendo se donnera les moyens de produire les consoles de jeu en volumes suffisants et, bonne nouvelle, la situation de pénurie des composants qui avait affecté le lancement des consoles Xbox X / S et PlayStation 5 est désormais de l'histoire ancienne.

La pénurie de composants, de l'histoire ancienne

Le groupe nippon a sécurisé ses approvisionnements et ne rencontrera pas les difficultés qui avaient permis aux scalpers de prospérer ces dernières années. A voir toutefois si ces derniers n'agiront pas en amont et ne s'approprieront pas de vastes stocks de consoles.

Nintendo prévoit donc de prendre aussi des mesures spécifiques en fonction des marchés où sera distribuée la console mais le groupe affiche sa confiance dans sa capacité à réduire le pouvoir de nuisance des scalpers.

Les ventes de la console Switch ont connu une remarquable résistance, compte tenu de son âge et des capacités techniques, en profitant de l'engouement du public pour les jeux vidéo durant la pandémie et du maintien de son intérêt grâce à des jeux marquants mais l'effet est en train de s'essouffler et l'évolution vers une version version OLED de la console ne suffit pas à résister à une érosion progressive de son marché.