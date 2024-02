Malgré son âge vénérable et les rumeurs d'un nouveau modèle, la console Switch continue de se vendre solidement, aussi bien pour la console elle-même que pour les jeux associés grâce à des franchises incontournables.

Et c'est à tel point que le groupe Nintendo a relevé sa prévision de ventes de consoles sur son exercice fiscal en cours, anticipant désormais 15,5 millions de consoles écoulées, contre 15 millions précédemment.

Nintendo Switch, une valeur sûre

Sur les neuf premiers mois de son exercice fiscal, la firme a vendu 13,74 millions de consoles Switch, en baisse par rapport à la même période l'an dernier, mais toujours bien en place grâce aux personnages Zelda et Mario, toujours au coeur des derniers titres qui ont connu un vif succès avec Legend of Zelda : Tears of the Kingdom d'un côté et Super Mario Bros. Wonder de l'autre.

La console Switch arrivera bientôt dans sa huitième année de commercialisation et a connu plusieurs variantes avec la Switch Lite d'abord puis une Switch OLED doté d'un affichage de meilleure qualité tout en conservant l'aspect hybride entre console portable et console de salon, et ses manettes de jeu Joy Con.

Le mystère de la Switch 2

Mais la grande affaire pourrait venir d'une console Switch 2 qui alimente les spéculations avec un potentiel lancement dans le courant de l'année. Ses caractéristiques restent difficiles à cerner et peuvent entrer en conflit entre les différentes rumeurs et celles associés à une Switch Pro qui ne serait pas lancée avant plusieurs années.

On évoque une console aux caractéristiques proches du modèle actuel avec un écran plus grand et 1080p mais qui resterait sur une technologie LCD, ce qui reste à confirmer, et avec un tarif légèrement relevé.

Nintendo ne dit encore rien de ses projets et se concentre pour le moment sur les prochaines sorties de jeux orientés vers les personnages de Donkey Kong et la princesse Peach.