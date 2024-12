La console Nintendo Switch arrive au bout de son cycle de commercialisation et il est temps de penser à la nouvelle génération. Le groupe nippon doit encore faire les présentations officielles de la Switch 2 mais il devient de plus en plus difficile d'éviter les fuitess sur la future machine.

Durant le week-end, la console Switch 2 a fait une quasi-apparition cachée dans une coque translucide de la marque Dbrand. La console apparaissant sous la coque Killswitch 2 présente une configuration différente des Switch et Switch OLED, laissant penser qu'il s'agit de la future Switch 2.

La représentation de la console s'appuirerait sur les dimensions réelles de la Switch 2 et montre un appareil plus allongé et plus haut que la Switch standard, tout en conservant la même épaisseur.

Des manettes à fixation magnétique, le joy-con drift bientôt du passé

Les manettes Joy-Con sont toujours détachables avec une fixation magnétique et un bouton d'éjection à l'arrière. Si la date de lancement n'est pas connue, Dbrand anticiperait une fenêtre sur fin mars / début avril.

Pour rappel, le 31 mars clôture l'exercice fiscal en cours de Nintendo et en ouvre un nouveau. La console Switch 2 pourraît être commercialisée à ce moment pour accompagner la nouvelle période fiscale et faire oublier la chute des ventes de la Switch initiale.

Les rendus supposés de la console Switch 2 fleurissent désormais, comme ceux de Deck Wizard qui fournissent un aperçu assez précis. L'un des espoirs pour cette nouvelle génération est que les manettes embarquent des joysticks à effet Hall pour mettre fin au problème du Joy-Con Drift qui a empoisonné la vie des joueurs.

Un port USB plus pratique et Mario Kart 9 à l'honneur

La nouvelle console offrirait un port USB supplémentaire placé sur la tranche supérieure afin de pouvoir charger la console même posée sur sa béquille. Le dock de la Switch 2 serait également plus court, laissant apparaître une portion de l'écran de la console afin d'afficher des informations utiles comme l'heure ou la météo.

Deck Wizard évoque une présentation officielle de la console Switch 2 dès le mois de janvier qui sera accompagnée de Mario Kart 9 à son lancement. Il confirme également le maintien d'un affichage LCD, ainsi que des coloris noir, blanc et aux teintes de Mario Kart 9.