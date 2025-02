La console Nintendo Switch 2 est sortie de l'ombre en janvier après des mois de rumeurs plus ou moins folles. Cette première officialisation a concerné uniquement le design. Il reprend les codes de la console originale avec son format hybride portable / salon et ses manettes détachables, dans un format plus allongé grâce à un écran passant à 8 pouces mais revenant à une dalle LCD.

A bord, il y aura aussi du nouveau avec l'utilisation d'une plate-forme combinant un processeur Tegra 239 de Nvidia avec un GPU sous architecture Ampere qui devrait pouvoir apporter une forme d'upscaling DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Pour les détails précis, il faudra attendre le 2 avril 2025, date de la grande présentation de la console portable de Nintendo, même si la commercialisation pourrait ne se faire qu'à l'été. Et à quel tarif ?

Le juste prix

Joost Van Dreunen, cofondateur du cabinet d'études SuperData Research, y va de son analyse raisonnée et table sur un tarif de 399 dollars. Face à une console Switch qui vient de dépasser les 150 millions d'unités après huit années de commercialisation, la nouvelle console va entrer dans un paysage ludique bien différent.

Si la base des joueurs sur Switch peut lui rester fidèle, l'essor des consoles de jeu portable sous Android ou Windows 11 qui ont fleuri ces dernières années peuvent amener un nouveau public vers les produits de Nintendo en profitant de leur accessibilité.

Et justement, Nintendo doit trouver un équilibre entre la montée en puissance de la Switch 2 tout en marquant sa différence avec ces nouvelles consoles portables proposées entre 600 et 900 dollars, du Steam Deck de Valve à l'Asus ROG Ally et d'autres.

Le tarif de 399 dollars semble le plus adapté à la stratégie de la firme nipponne qui cherche toujours à toucher le plus grand nombre et à faire exister sa console sur des temps longs.

La stratégie du temps long

Trouver l'équilibre entre une évolution qui coûtera plus cher sans se mettre à dos la base fidèle habituée à des tarifs abordables (au moins par rapport à ce que propose le marché) sera donc crucial.

Nintendo peut compter sur certains atouts comme ses franchises de jeu qui continue de se vendre par dizaines de millions de copies à chaque lancement mais le groupe rechigne toujours à se tourner vers des modèles de services en ligne comme le proposent plus franchement d'autres acteurs.

Cela n'a pas que des désavantages puisque cela lui permet d'assurer une bonne stabilité du prix de ses jeux dans le temps tout en assurant un ancrage de ses consoles qui peuvent profiter d'un cycle de commercialisation étendu.

Y aura-t-il du changement sur ce point avec la console Switch 2 ? Ce n'est pas garanti et les rumeurs sur la rétrocompatibilité avec les jeux Switch suggèrent plus une continuité qu'une rupture des usages et des modèles économiques.