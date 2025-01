Après des mois de spéculations, d'attentes et de confirmations implicites, le groupe Nintendo confirme enfin officiellement l'existence de la console de jeu Switch 2 qui prendra la suite d'un modèle Switch vaillant mais qui commençait à accuser son grand âge.

Sans trop en dire pour ce premier contact, la firme nipponne confirme essentiellement le design de la nouvelle console qui reprendra la configuration hybride lui permettant d'être utilisée comme console portable ou comme console de salon sur grand écran.

Plus grande, plus riche en connectique

De fait, l'écran plus grand, désormais de 8 pouces, se confirme, de même que la présence d'un second port USB-C sur la tranche supérieure afin de faciliter son utilisation tout en la chargeant.

La béquille à l'arrière évolue pour occuper toute la largeur de la console tandis que les manettes Joy-Con s'élargissent et fond le choix d'un coloris gris anthracite avec des rappels colorés au niveau de la connectique de rattachement à la console des joysticks.

Les manettes se fixeront directement à la console et n'utiliseront plus le système de glissière du premier modèle et le joy-con droit comporte un nouveau bouton (sous Home) à la fonction encore inconnue.

Nouveau dock et Mario Kart au lancement

Nintendo a maintenu suffisamment d'uniformité dans le design pour que les joueurs s'y retrouvent et la rétrocompatibilité des jeux Switch en sera facilité tout en fournissant d'emblée un catalogue de jeux conséquent.

Le dock retravaillé laissera apparaître une portion d'écran de la console. Pourra-t-elle être utilisée pour afficher des informations ? Nintendo ne s'étend pas sur les caractéristiques de la console Switch 2 et pour cause : une présentation détaillée est prévue lors d'un événement Nintendo Direct programmé le 2 avril 2025.

Seule certitude, la nouvelle console de jeu sera lancée avec une nouvelle édition du jeu Mario Kart, mis en avant dans le teaser de présentation. C'est aussi lors de cette prochaine présentation que seront dévoilés disponibilité et prix.