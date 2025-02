Les phases de transition entre deux générations de consoles sont toujours difficiles à gérer et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Nintendo avance prudemment dans la présentation de sa future console Switch 2.

La firme nipponne a confirmé son existence en ce début d'année 2025 mais en réservant les caractéristiques et le prix pour une présentation en avril, tandis que la commercialisation pourrait n'intervenir qu'en juillet.

En attendant, il faut tenir et étirer les ventes de la console Switch qui approche des huit années de commercialisation. Si les variantes Lite et OLED ont pu prolonger un peu le cycle, déjà bien aidé par la pandémie, les ventes se tassent plus franchement maintenant que la console next gen ne fait plus de doutes.

Sur la fin d'année 2024, qui correspond à son troisième trimestre fiscal, Nintendo a connu une baisse de ses revenus et de son profit (-6%) du fait du recul de plus en plus franc des ventes de la console Switch.

Les ventes de la Switch plongent

Cette situation l'oblige à revoir de nouveau à la baisse sa prévision de volume sur l'ensemble de l'exercice fiscal : de 12,5 millions de consoles Switch, prévision déjà en baisse par rapport aux ambitions initiales (13,5 millions), la firme n'espère plus écouler que 11 millions de Switch durant son exercice fiscal en cours qui se terminera au 31 mars 2025.

Avec 4,82 millions de consoles écoulées sur le dernier trimestre de l'année, Nintendo a finalement vendu 9,54 millions de Swich en 2024, en recul de 30% sur un an.

Cela aura aussi des conséquences sur sa prévision de bénéfice net sur ce même exercice fiscal qui est désormais fixée à 270 milliards de yens (1,68 milliard d'euros), en baisse de 10% par rapport à l'estimation antérieure.

Switch 2 : les joueurs prêts pour la relève ?

Nintendo a écoulé 150,9 millions de consoles Switch depuis son lancement, ce qui la place à quelques encâblures derrière la Nintendo DS et qu'elle devrait rattraper durant le trimestre en cours.

CNBC anticipe une transition à risque pour l'arrivée de la Switch 2, du fait de l'énorme succès du modèle original rencontré durant sa carrière. La masse des 129 millions de joueurs trouvera-t-elle la Switch 2 suffisamment séduisante pour migrer ?

Pour le moment, Nintendo espère écouler 14,7 millions de Switch 2 cette année avec un lancement programmé sur le second semestre de l'année et la firme s'offre des garanties en évoquant une rétrocompabilité avec au moins une partie du catalogue de jeux de la Nintendo Switch.