La console de jeu Nintendo Switch a connu un joli succès tout au long de sa carrière avec notamment de belles performances durant les périodes de confinement, mais, après plus de 7 ans de bons et loyaux services, elle commence à accuser son âge vénérable.

Une nouvelle évolution est en préparation. Le groupe Nintendo l'a confirmé du bout des lèvres en début d'année alors que les spéculations sur ses caractéristiques issues de diverses fuites s'emballaient.

Switch 2 : rendez-vous au premier semestre 2025

Sans en dire beaucoup, la firme a tout de même précisé que la console Switch 2 pourrait être lancée durant l'exercice fiscal en cours, qui se terminera fin mars 2025. Cela laisse une fenêtre de tir jusqu'à cette échéance, même si les observateurs tablaient sur un lancement vers la fin de cette période.

Toutefois, Nintendo aurait averti les développeurs des futurs jeux de la console que la Switch 2 ne serait finalement pas lancée avant avril 2025 au mieux, faisant face à quelques retards dont la nature n'est pas précisée.

La console de jeu pourrait donc arriver sur le marché un peu plus tard que prévu et, pour le moment, les observateurs anticipent une commercialisation sur la fin du premier semestre 2025.

Des ventes qui commencent à se tasser sérieusement

Il est temps que que la Switch 2 prenne le relais car si les ventes de la Switch originale (et de ses variantes Lite et OLED) ont bien résisté jusqu'à présent, l'anticipation de l'arrivée d'une nouvelle version a commencé à détériorer les volumes de ventes, d'autant plus que les grosses franchises de jeux marqueront le pas cette année et auront donc du mal à maintenir ou relancer l'intérêt pour la console.

Nintendo espère toujours écouler 13,5 millions de consoles Switch durant l'exercice fiscal en cours et a passé en juin dernier le cap des 140 millions de consoles écoulées depuis son lancement.