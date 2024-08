C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le groupe Nintendo n'a pas voulu dévoiler trop tôt ses intentions. Maintenant que la confirmation de l'arrivée d'une nouvelle console Switch a été apportée, les ventes du modèle actuel prennent un sérieux coup de froid.

Les rumeurs autour d'une console Switch 2 circulent depuis longtemps mais ce n'est que récemment que le groupe nippon a officialisé le lancement de ce futur produit qui devrait être annoncé durant l'exercice fiscal en cours. Ce dernier se terminant en mars 2025, cela laisse une certaine marge et la possibilité d'une annonce en fin d'année ou plus probablement l'an prochain.

Des ventes réduites de moitié

Il faudra donc prendre son mal en patience mais, dès à présent, les ventes de la console Switch chutent sensiblement dans l'attente de la nouvelle génération. Nintendo a annoncé un volume de 2,1 millions de consoles Switch écoulées entre avril et juin, soit moitié moins que l'an dernier à la même période.

La console entre tout de même dans sa huitième année de commercialisation et n'a connu que des évolutions légères, la dernière consistant à remplacer l'affichage LCD par un écran OLED, sans modifier les performances ou ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Nintendo avait sans doute anticipé cet écroulement des ventes après l'annonce d'une nouvelle console Switch en 2025 et maintient toujours sa prévision de 13,5 millions de consoles vendues sur son exercice fiscal en cours.

Le groupe s'attend à une baisse de son bénéfice opérationnel, ramené à 400 milliards de yens (2,48 milliards d'euros) et la baisse des ventes de la console Switch s'accompagnera sans doute d'une baisse des ventes des jeux associés.

Des jeux plus compliqués à produire

Nintendo prévoit ainsi d'écouler 165 millions de jeux Switch durant son exercice fiscal, en recul de 17%, et d'autant plus que les nouveaux titres phares seront moins nombreux cette année, le président de la firme indiquant que le développement des jeux est devenu plus complexe et de long terme dans le marché actuel.

Les caractéristiques de la console Switch 2 font l'objet de conjectures sur son écran et une puissance améliorée qui permettrait du jeu en 1080p sans chercher une nouvelle fois à faire mieux que les consoles concurrentes, mais toujours dans un esprit hybride portable / salon avec des manettes détachables au design repensé..

Sans évoquer directement sa console, Nintendo avait indiqué vouloir prendre des mesures pour éviter le problème des scalpers qui cherchent à générer des pénuries pour revendre les consoles plus cher.