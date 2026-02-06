La pression monte sur le marché des composants électroniques, et Nintendo est en première ligne. Avec une demande explosive pour la mémoire vive, tirée par les géants de l'IA, le coût de fabrication des consoles de jeux s'envole. Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a dû rassurer les joueurs et les investisseurs : la Switch 2 maintiendra son tarif de lancement. Pour le moment.

Pourquoi Nintendo refuse-t-il d'augmenter le prix ?

La stratégie de Nintendo est toujours la même : la deuxième et la troisième année de vie d'une console sont cruciales pour son succès. C'est la période où la base installée doit croître massivement. Augmenter le prix maintenant serait un risque majeur, susceptible de freiner l'élan commercial de la console, qui a déjà connu une première année de vente exceptionnelle avec 17,37 millions d'unités écoulées en 2025.

Shuntaro Furukawa a insisté sur le fait que la firme ne veut pas être "trop influencée" par ce qui pourrait être une tendance à court terme. La rentabilité n'est pas le seul critère. L'adoption de la plateforme, les tendances de ventes et les conditions du marché sont autant de facteurs qui pèsent dans la balance. L'objectif est de compenser une éventuelle baisse de rentabilité sur le matériel par des ventes de logiciels plus importantes.

La crise de la mémoire est-elle une réelle menace ?

La cause principale de cette flambée des prix est l'appétit insatiable des centres de données pour l'intelligence artificielle, qui achètent des quantités massives de mémoire vive (RAM). Cette situation crée une rareté et un effet domino sur tous les secteurs utilisant ces composants, du smartphone à la console de jeu.

Pour l'instant, Furukawa se veut rassurant. Grâce à des discussions menées sur le long terme avec les fournisseurs, l'impact sur la rentabilité du troisième trimestre 2025 a été minime, et le quatrième trimestre ne devrait pas être affecté non plus. Le danger est pour l'avenir : si la hausse des prix persiste durant le prochain exercice fiscal, la situation pourrait devenir intenable.

Quelles sont les prochaines étapes pour Nintendo ?

La firme de Kyoto est en mode observation. Elle "surveille la situation de près" et se prépare à toutes les éventualités. Si la crise des composants s'aggrave de manière significative, Nintendo évaluera le marché et prendra les "mesures appropriées". Une hausse de prix reste donc une option sur la table, mais en dernier recours.

Un précédent existe déjà. Nintendo n'hésite pas à ajuster ses tarifs quand les conditions l'exigent. Par le passé, le prix de la première Switch a bien été augmenté outre-Atlantique pour répondre aux conditions du marché. La stabilité actuelle du prix de la Switch 2 est donc une stratégie, pas une promesse absolue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prix de la Switch 2 est-il garanti de ne jamais augmenter ?

Non, absolument pas. Shuntaro Furukawa a été très clair : si la hausse du coût des composants, notamment la mémoire, persiste et affecte durablement la rentabilité, Nintendo réévaluera la situation et pourrait décider d'une augmentation.

Les ventes de la Switch 2 sont-elles bonnes ?

Oui, la console a connu un lancement excellent avec 17,37 millions d'unités vendues en 2025. Cependant, les ventes sont jugées "légèrement plus faibles" à l'étranger qu'au Japon, où la transition depuis la première Switch est plus forte.

D'autres produits Nintendo ont-ils vu leur prix augmenter ?

Oui. Par le passé, face aux "conditions de marché", Nintendo a augmenté le prix de la Switch originale aux États-Unis, ainsi que des modèles OLED et Lite. Certains accessoires ont également subi des ajustements.