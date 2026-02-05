Take-Two Interactive met un terme, pour une durée indéterminée, au développement de la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4.

Cette décision, annoncée lors de la présentation des résultats trimestriels, laisse les joueurs de la console Nintendo dans l'incertitude la plus totale quant à l'avenir du célèbre looter-shooter sur leur plateforme.

Retour sur une annulation déguisée

L'annonce n'est finalement qu'une demi-surprise pour ceux qui suivaient le dossier de près. Initialement prévu pour une sortie le 3 octobre 2025, quelques semaines seulement après son lancement sur les autres plateformes, le portage de Borderlands 4 avait été repoussé une première fois à quelques jours de son arrivée.

Gearbox, le développeur, avait alors évoqué un besoin de « temps de développement et de finition supplémentaires ».

Depuis ce report, le silence radio était de mise. La date de sortie était passée à un vague « TBA » (To Be Announced) dans les plannings de l'éditeur. La confirmation de la « pause » par un porte-parole, Alan Lewis, sonne donc comme l'officialisation d'un abandon qui ne disait pas son nom, retirant de fait le jeu de la feuille de route des sorties à venir.

La stratégie de Take-Two en question

Dans sa communication officielle, l'éditeur tente de rassurer. Alan Lewis a précisé que la priorité était désormais de fournir du contenu post-lancement de qualité pour les versions existantes du jeu et d'optimiser l'expérience globale.

Il a également réaffirmé la force du partenariat avec Nintendo, citant les sorties à venir de PGA Tour 2K25 et WWE 2K26 sur la console.

Cependant, cette décision interroge. Mettre en pause un projet aussi avancé semble indiquer soit des difficultés techniques insurmontables pour porter le jeu sur l'architecture de la Nintendo Switch 2, soit une réévaluation stratégique des coûts et des bénéfices attendus.

L'éditeur Take-Two préfère peut-être concentrer ses ressources sur ses plus grosses locomotives, comme en témoigne la communication autour d'un autre titre très attendu.

Un calendrier dominé par un autre géant

Il est difficile de ne pas voir dans cette annonce une manière pour Take-Two de focaliser toute l'attention, et surtout ses ressources, sur son projet phare : GTA 6.

L'éditeur a profité de ses résultats financiers pour confirmer que la date de sortie du jeu, fixée au 19 novembre 2026, était toujours d'actualité, balayant les rumeurs d'un report des versions physiques.

Avec son prédécesseur, GTA 5, qui a franchi la barre des 225 millions d'unités vendues, l'enjeu financier est colossal. Dans ce contexte, un portage potentiellement complexe et moins rentable comme celui de Borderlands 4 a pu être considéré comme une distraction.

L'avenir nous dira si cette pause est temporaire ou si les joueurs Nintendo devront définitivement faire une croix sur les plaines de Pandore.