Le démarrage est historique. Trois mois après son lancement, la Nintendo Switch 2 s'est déjà écoulée à plus de six millions d'exemplaires dans le monde, réalisant des scores supérieurs à ceux de la Wii et de la DS sur la même période.

Un succès fulgurant, porté par des ventes records au Japon et aux États-Unis. Pourtant, en coulisses, l'ambiance est loin d'être à la fête. De nombreux éditeurs et développeurs de jeux indépendants expriment une frustration grandissante face à une stratégie matérielle qui, selon eux, les empêche de profiter de cet élan commercial.

Pourquoi le succès de la console ne profite-t-il pas à tous ?

Le cœur du problème réside dans les cartouches de jeu. Pour sa nouvelle console, Nintendo n'offre que deux options aux éditeurs tiers : une coûteuse cartouche de 64 Go, ou une "carte-clé" ("game-key card").

Cette seconde option, bien que plus abordable, est un simple morceau de plastique contenant un code de téléchargement, forçant les joueurs à télécharger l'intégralité du jeu. Un comble qui combine les inconvénients du physique (nécessité d'insérer la carte pour jouer) et du dématérialisé (espace de stockage interne monopolisé).



Cette politique pénalise lourdement les jeux qui n'ont pas besoin de 64 Go, en supprimant les formats intermédiaires (comme les cartes de 16 ou 32 Go) qui permettaient de maîtriser les coûts de production.

Quel est l'impact concret sur les ventes de jeux ?

Les chiffres sont parlants. Prenons l'exemple du jeu Daemon X Machina: Titanic Scion de l'éditeur Marvelous. Au Royaume-Uni, où il est sorti sur une cartouche physique standard, 72 % de ses ventes en boîte ont été réalisées sur Switch 2. Au Japon, où il a été commercialisé sous forme de "carte-clé", ce chiffre s'effondre à seulement 40 %. La sanction des consommateurs est directe et immédiate.

Pour les développeurs tiers, le calcul est douloureux : soit ils investissent dans une cartouche onéreuse qui grève leurs marges, soit ils optent pour un format que les joueurs boudent.

Ce faux départ peut-il menacer la console sur le long terme ?

Si les jeux Nintendo comme Donkey Kong Bananza cartonnent, la situation est plus contrastée pour le reste du catalogue. En Espagne, un marché historiquement acquis à Nintendo, la Nintendo Switch 2 a vu ses ventes stagner dès la mi-juillet, se faisant même dépasser par la PS5, portée par des promotions. Un catalogue d'exclusivités jugé encore un peu juste et des problèmes de stocks ont accentué ce ralentissement.



Le succès d'une console ne repose pas uniquement sur ses propres jeux, mais sur la richesse et la diversité de son écosystème. Si Nintendo ne parvient pas à proposer des solutions plus flexibles à ses partenaires, il risque de voir de nombreux éditeurs se détourner, affaiblissant l'attrait de sa machine au-delà du cercle de ses fans les plus fidèles.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Nintendo Switch 2 est-elle un succès commercial ?

Oui, le lancement est un succès historique. Avec plus de 6 millions d'unités vendues dans le monde en trois mois, elle a démarré plus fort que la Wii et la DS. Elle est la console la plus vendue de l'année 2025 aux États-Unis et la deuxième console à s'être vendue le plus rapidement de l'histoire au Japon, juste derrière la Game Boy Advance.

Qu'est-ce qu'une "carte-clé" (game-key card) ?

Il s'agit d'une boîte de jeu physique qui ne contient pas de cartouche jouable, mais une simple carte en plastique avec un code pour télécharger le jeu sur le Nintendo eShop. Les joueurs critiquent ce format car il nécessite une connexion internet, occupe de l'espace sur le stockage interne de la console et oblige à garder la carte insérée pour lancer le jeu, annulant les avantages du format physique.

Quels sont les jeux les plus vendus sur Switch 2 pour l'instant ?

Les résultats sont surprenants. Alors que Mario Kart World, attendu comme un titre de lancement majeur, a vu ses ventes chuter rapidement, l'ancien Mario Kart 8 Deluxe continue de très bien se vendre. Le jeu le plus vendu sur la console en juillet 2025 aux États-Unis était Donkey Kong Bananza.