La Nintendo Switch 2 est sortie en juin, mais en coulisses, la situation est tendue. De nombreux développeurs, des petits indépendants aux géants de l'industrie, tirent la sonnette d'alarme : les kits de développement, outils indispensables pour créer des jeux optimisés, sont distribués au compte-gouttes. Une stratégie de distribution peu claire de Nintendo qui provoque incompréhension et mécontentement.

Pourquoi les développeurs ne parviennent-ils pas à se procurer des kits ?

L'évaluation, relayée par les spécialistes de Digital Foundry après la Gamescom 2025, est sans appel. De multiples studios ont confirmé leur désir de développer des versions natives pour la Switch 2, mais se heurtent à un mur : "ils ne peuvent pas obtenir le matériel".

Nintendo semble activement freiner les ardeurs, allant jusqu'à conseiller à certains de simplement sortir leur jeu sur la première Switch et de compter sur la rétrocompatibilité. Une situation pour le moins déroutante pour une console fraîchement lancée.

Quelle est la logique derrière la stratégie de Nintendo ?

La stratégie de Nintendo est difficile à déchiffrer. Les témoignages font état d'une distribution pour le moins "étrange". Certains petits studios indépendants ont reçu des kits, tandis que des développeurs de titres AAA, pourtant partenaires historiques, sont laissés sur le carreau.

Cette politique d'"exclusions étranges" et d'"inclusions étranges" crée une situation d'incertitude qui pourrait expliquer les performances inégales de certains titres tiers sur la nouvelle console. Le manque de clarté de la part de la firme de Kyoto alimente les spéculations.

Quel sera l'impact sur les jeux à venir pour la Switch 2 ?

L'impact pourrait être de grande envergure. En l'absence d'accès direct au matériel, les développeurs ne sont pas en mesure d'optimiser leurs jeux pour exploiter au maximum la performance de la Switch 2. S'appuyer uniquement sur la compatibilité rétroactive pourrait faire manquer aux joueurs des versions améliorées de leurs jeux préférés.

Cela pourrait retarder le lancement de jeux tiers audacieux et affecter la bibliothèque de la console à un stade essentiel de son existence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que comprend un kit de développement ?

Une version spéciale d'une console, appelée « kit de développement » ou « dev kit », est mise à disposition des studios de jeux vidéo par son fabricant. Ce dernier intègre des outils matériels et logiciels particuliers qui facilitent la conception, l'essai et l'optimisation d'un jeu pour la plateforme visée.

N'est-ce pas suffisant d'avoir une rétrocompatibilité ?

La rétrocompatibilité offre la possibilité de jouer à des jeux d'anciennes consoles sur des consoles récentes, généralement avec quelques améliorations (comme une réduction du temps de chargement et une meilleure stabilité). Toutefois, une version native, conçue spécialement pour la Switch 2, offrirait la possibilité d'utiliser pleinement sa puissance en termes de graphismes améliorés, de meilleures performances et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Tous les développeurs sont-ils concernés ?

Non, la distribution semble sélective. Certains studios, notamment des indépendants, ont bien reçu des kits. Le problème réside dans l'opacité des critères de sélection de Nintendo, qui semble laisser de côté des partenaires importants sans explication claire.