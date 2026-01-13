Une rumeur persistante pointe vers une annonce majeure de la part de la firme de Kyoto pour démarrer l'année 2026. Selon le journaliste français BeeFuN, le premier grand rendez-vous de Nintendo pour cette nouvelle année serait fixé au 10 février, avec à la clé une présentation qualifiée d'énorme.

Cet événement marquerait le retour à un calendrier plus traditionnel, après une année 2025 chamboulée par le lancement de la Switch 2.

D'où vient cette rumeur et que contient-elle ?

La fuite, relayée par BeeFuN, ne se contente pas d'annoncer un Nintendo Direct pour le mois de février. Elle avance une date précise, le mardi 10, et surtout, un contenu qui fait rêver des millions de joueurs : la présentation officielle d'un nouveau jeu Mario en 3D. Il s'agirait d'un titre dans la lignée de monuments comme Super Mario 64 ou le plus récent Super Mario Odyssey, une annonce capable à elle seule de définir les mois à venir pour la Switch 2.

Nintendo Direct



Aucun Nintendo Direct n’aura lieu en janvier. En revanche…



En février, il y aura bel et bien un énorme Nintendo Direct avec les prochains jeux de 2026, dont celui que tout le monde attend :



un nouveau Mario 3D



Historiquement, de 2019 à 2024, le mois de février a très souvent été choisi par la firme pour son premier grand événement de l'année. Le silence de 2025 s'expliquait par la stratégie de communication autour de la nouvelle console. Un retour à cette tradition en 2026 semble donc tout à fait plausible, ce qui donne un certain poids à cette allégation, même si la prudence reste de mise.

Quelle est la crédibilité de cette fuite ?

L'information aurait pu être balayée comme une simple spéculation, mais un détail a retenu l'attention des observateurs. L'insider réputé, connu sous le pseudonyme de Nate the Hate, a été interpellé sur cette fuite promettant un nouveau 3D Mario. Connu pour démentir fermement les rumeurs infondées, sa réaction a été pour le moins surprenante. Il n'a ni confirmé ni infirmé l'information, se contentant de déclarer qu'il n'avait "rien à partager sur le sujet pour le moment".

Cette réponse évasive a été interprétée par beaucoup comme un signe positif. Le silence, parfois, en dit long. En ne discréditant pas la source, Nate the Hate laisse la porte ouverte à la spéculation et renforce involontairement la validité potentielle de la fuite de BeeFuN. C'est ce facteur qui a véritablement transformé une simple rumeur en une attente fébrile au sein de la communauté.

Pourquoi la communauté des joueurs est-elle partagée ?

Malgré ces indices encourageants, les réactions sont mitigées. Sur des plateformes comme Reddit, le scepticisme reste palpable. Certains utilisateurs soulignent qu'annoncer un Direct en février est une prédiction facile, étant donné le calendrier habituel de la firme. Pour eux, il pourrait s'agir d'une simple supposition chanceuse plutôt que d'une véritable information interne.

D'un autre côté, l'espoir domine. La perspective d'un nouveau grand Mario en 3D est une des attentes les plus fortes des possesseurs de consoles Nintendo. Certains émettent cependant des doutes sur le timing, rappelant que l'équipe derrière Super Mario Odyssey a récemment travaillé sur un autre projet majeur. Quoi qu'il en soit, le géant japonais n'a, bien entendu, fait aucun commentaire, laissant les fans dans l'expectative jusqu'à une éventuelle annonce officielle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette annonce de Nintendo Direct est-elle confirmée ?

Non, absolument pas. Il s'agit pour l'heure d'une rumeur provenant d'un journaliste français et qui n'a été ni confirmée ni officiellement commentée par Nintendo. Elle doit donc être considérée avec la plus grande prudence.

Qu'est-ce qu'un jeu "3D Mario" ?

Un "3D Mario" fait référence aux jeux de la série principale Super Mario où le personnage évolue dans des environnements en trois dimensions, avec une grande liberté de mouvement. Les exemples les plus célèbres sont Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy et Super Mario Odyssey.

Quand a eu lieu le dernier Nintendo Direct majeur axé sur les jeux ?

En se basant sur les informations disponibles, le dernier Direct majeur centré sur les jeux remonte au 23 octobre, un événement qui était dédié à Kirby Air Riders. Un autre Direct a eu lieu le 12 novembre, mais il était exclusivement consacré au film The Super Mario Galaxy Movie.