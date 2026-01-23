Alors que Nintendo semblait avoir trouvé la formule parfaite pour sa nouvelle machine, une réalité industrielle implacable est en train de rattraper la firme de Kyoto. Le scénario idéal pourrait dérailler plus vite que prévu, car le syndrome de l'inflation, qui a déjà touché Sony et Microsoft, menace désormais la Switch 2.

Si vous comptiez patienter pour faire une bonne affaire, l'année 2026 pourrait marquer la fin de l'état de grâce pour votre portefeuille.

Vers une disparition du modèle de base ?

Le constat des analystes de Niko Partners est le suivant : le meilleur moment pour acheter une Nintendo Switch 2, c'est maintenant. Le cabinet anticipe une stratégie bien connue pour masquer une augmentation tarifaire : la disparition progressive de l'offre d'entrée de gamme. Un scénario qui verrait la suppression pure et simple du modèle standard vendu seul.

Les consommateurs n'auraient alors plus le choix et devraient se tourner vers des packs obligatoires incluant un jeu, proposés à 509,99 € ou plus. Cette manœuvre reviendrait à une hausse forcée du ticket d'entrée d'au moins 40 €, permettant au constructeur de protéger ses marges sans annoncer une augmentation impopulaire sur la console elle-même.

Pourquoi une telle pression sur les tarifs ?

Cette situation tendue est le résultat d'un cocktail explosif de facteurs économiques qui compliquent sérieusement l'équation pour Nintendo. Deux coupables principaux sont pointés du doigt : l'explosion du coût de la mémoire et la pression des taxes douanières.

Les chiffres rapportés par les analystes illustrent la tension sur les chaînes de production. Le coût de la RAM LPDDR5X de 12 Go, vitale pour la console, aurait bondi de 41 %, tandis que le stockage NAND de 256 Go aurait subi une hausse de 8 %. Un signe avant-coureur ne trompe pas : certains accessoires officiels ont déjà vu leur tarif augmenter discrètement, preuve que Nintendo ne pourra pas absorber ces surcoûts indéfiniment.

Nintendo avait-il anticipé ce scénario ?

Si cette perspective a de quoi refroidir, elle n'est pas une surprise totale pour qui suit les déclarations de la direction. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a toujours maintenu des propos prudents concernant la stabilité du prix de la console sur le long terme.

Il avait notamment déclaré que le tarif resterait stable "à moins qu'il n'y ait des changements significatifs dans les facteurs externes". Ces fameux "facteurs externes" semblent être précisément ceux identifiés aujourd'hui par Niko Partners. Cette déclaration passée laisse clairement la porte ouverte à un ajustement si la situation économique l'exige.

Quelle stratégie pour l'avenir de la console ?

Face à ces menaces, qu'il s'agisse du coût des composants ou de la pression persistante des droits de douane, Nintendo pourrait être contraint d'adopter une nouvelle stratégie de segmentation. La rumeur tenace d'une Switch 2 Lite pourrait alors prendre tout son sens.

L'arrivée d'un modèle plus abordable, exclusivement portable, créerait un nouveau point d'entrée pour les consommateurs, laissant le champ libre au modèle hybride classique pour glisser vers une tarification plus Premium. Une chose est certaine : l'ère des consoles au prix fixe pendant sept ans semble bel et bien révolue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prix de la Switch 2 va-t-il vraiment augmenter ?

C'est une forte probabilité selon les prévisions du cabinet d'analyse Niko Partners pour 2026. Cependant, il ne s'agit pas d'une annonce officielle de la part de Nintendo, qui se contente de "surveiller la situation".

Quand cette hausse de prix pourrait-elle avoir lieu ?

Les analystes pointent vers l'année 2026 comme une période charnière où la pression sur les coûts pourrait devenir trop forte pour être absorbée par le constructeur.

Pourquoi le prix de la Nintendo Switch 2 augmenterait-il ?

Les raisons principales sont la forte hausse du coût des composants, notamment la mémoire RAM (+41 %) et le stockage NAND (+8 %), ainsi que le contexte macroéconomique instable et la pression des droits de douane.