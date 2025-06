Le 8 juin 2025, un chauffeur de camion s'arrêtant sur une aire de repos dans le Colorado, aux États-Unis, a découvert que sa cargaison avait été dévalisée. Le butin, révélé par le bureau du shérif, est impressionnant : 2 810 consoles Nintendo Switch 2, pour une valeur estimée à 1,4 million de dollars. Ce braquage est la rançon du succès record de la nouvelle console de Nintendo, un objet de convoitise pour les joueurs, mais aussi, visiblement, pour les voleurs.

Comment s'est déroulé ce vol d'envergure ?

L'histoire est digne d'un film. Un camion transportant des palettes de consoles depuis l'État de Washington vers un entrepôt de la chaîne GameStop au Texas a été la cible de voleurs. Ils ont forcé la remorque, probablement lorsque le chauffeur, qui ignorait la nature précieuse de son chargement, faisait une pause sur une aire de repos. Les malfaiteurs ont alors dérobé des palettes entières, pour un total de 2 810 machines. Une opération d'une ampleur rare qui représente une perte sèche de plus d'un million d'euros pour Nintendo.

Que peuvent faire les voleurs avec près de 3000 consoles ?

Leur marge de manœuvre est en réalité très limitée. Il leur est impossible de revendre légalement ces consoles en magasin. La seule issue pour écouler un tel stock est le marché noir. Ces machines vont très probablement se retrouver sur le dark web ou être exportées, vendues à moitié prix. C'est un avertissement pour les futurs acheteurs : si vous voyez une Nintendo Switch 2 neuve à un prix anormalement bas dans les prochaines semaines, méfiez-vous. Vous risquez de vous retrouver avec une simple brique en plastique.

Pourquoi ce braquage pourrait-il être un échec total ?

Parce que Nintendo détient une arme absolue contre ce type de vol. L'entreprise connaît le numéro de série de chacune des 2 810 consoles dérobées. Elle a donc la capacité technique de les rendre totalement et définitivement inutilisables. Il suffit pour cela que la console se connecte à Internet une seule fois, ce qui est obligatoire lors de la première configuration. À cet instant, la machine est identifiée par les serveurs de Nintendo et peut être "brickée" à distance. Une méthode redoutable que l'entreprise n'hésite plus à utiliser, comme on l'a vu récemment dans sa lutte contre les pirates.

Plus de détails



Comment Nintendo peut-il bloquer une console à distance ?

Chaque console possède un numéro de série unique. Lorsque les machines sont déclarées volées, Nintendo inscrit ces numéros sur une liste noire. Dès qu'une de ces consoles tente de se connecter à Internet, elle est immédiatement identifiée par les serveurs de l'entreprise. Un signal peut alors être envoyé pour bloquer définitivement le système d'exploitation de la console, la rendant inutilisable.

Le chauffeur du camion était-il au courant du chargement ?

Non. Selon les informations rapportées par les médias locaux américains, le chauffeur ignorait la nature exacte et la valeur de sa cargaison. Il n'a découvert le vol qu'en effectuant une inspection de routine de sa remorque lors d'une pause sur l'aire de repos de Bennett, dans le Colorado.

Ce vol va-t-il créer une pénurie de Nintendo Switch 2 ?

A priori, non. Même si le nombre de 2 810 consoles est impressionnant, il reste très faible par rapport aux millions de machines que Nintendo a produites pour assurer un lancement mondial sans rupture de stock. Cet incident ne devrait donc avoir aucun impact sur la disponibilité de la console en magasin.