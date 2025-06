Une récente étude de Kaspersky révèle que plus de 7 millions de comptes liés à des plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ont été compromis en 2024. En France, environ 10 % des internautes seraient concernés par ces piratages, plaçant le pays au quatrième rang mondial pour les comptes Netflix compromis et au troisième pour ceux d'Amazon Prime Video.

Crédits : Unsplash / Oscar Nord

Contrairement à des attaques directes visant les plateformes, ces compromissions résultent principalement de techniques dites d'ingénierie sociale reposant sur la manipulation psychologique, telles que le phishing par e-mail ou SMS, ainsi que de logiciels malveillants installés via des contenus piratés. Une fois un appareil infecté, les cybercriminels peuvent accéder non seulement aux identifiants de streaming, mais aussi à d'autres données sensibles comme les informations bancaires.

Pour se prémunir contre ces menaces, il est comme toujours conseillé d'utiliser des mots de passe uniques et complexes pour chaque service, d'activer l'authentification à deux facteurs lorsque cela est possible, et de télécharger les applications uniquement depuis les sources officielles. En cas de suspicion de piratage, il est également recommandé de changer immédiatement ses identifiants et de surveiller toute activité suspecte sur ses comptes.