Le géant japonais Nintendo frappe un grand coup au Canada. À compter du 1er août 2025, les prix de la console Nintendo Switch de première génération, ainsi que de nombreux produits associés, vont grimper. L'annonce, faite par Nintendo of Canada, mentionne "les conditions du marché" comme raison principale. Cette hausse touchera la Switch classique, la Switch OLED, la Switch Lite, mais aussi les jeux Switch, les accessoires, les figurines Amiibo et même les abonnements au service Nintendo Switch Online. Curieux calendrier, puisque la toute nouvelle Switch 2 a été lancée en juin dernier. Cette décision, bien que ne ciblant pas directement la dernière console, aura un impact sur l'ensemble de l'écosystème Nintendo pour les joueurs canadiens. Une situation complexe pour les fans de la marque.

Pourquoi Nintendo augmente-t-il ses prix au Canada ?

L'explication officielle de Nintendo of Canada est lapidaire : "basée sur les conditions du marché". Mais en coulisses, l'analyse pointe vers une cause bien plus spécifique. L'introduction par le gouvernement américain d'une nouvelle série de tarifs douaniers en avril 2025, impactant la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux, semble être le véritable déclencheur. Avant même le lancement de la Switch 2, Nintendo avait mis en pause les précommandes aux États-Unis et au Canada, précisément pour évaluer l'effet de ces taxes. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait d'ailleurs évoqué un impact potentiel de "dizaines de milliards de yens" sur les bénéfices de l'entreprise. Il avait toutefois exprimé des réserves quant à une augmentation directe du prix de la Switch 2, craignant une "diminution de la demande". Cette hausse ciblée sur l'ancienne Switch et les services en ligne est perçue comme une stratégie de contournement. Elle permet à Nintendo d'absorber une partie de ces coûts sans faire les gros titres en augmentant le prix de sa console phare fraîchement sortie. C'est une danse complexe entre économie globale et stratégie commerciale. L'économie du jeu vidéo est directement impactée.

Quel impact pour les joueurs canadiens ?

Pour les joueurs canadiens, la pilule est amère. Si les nouveaux prix exacts seront dévoilés le 1er août sur le site canadien de Nintendo, l'on s'attend à une augmentation généralisée. Actuellement, la Switch coûte environ 400 CA$, la Switch OLED 450 CA$, et la Switch Lite 269 CA$. La Switch 2, elle, a été lancée à 630 CA$. L'augmentation de la Switch 1 pourrait ainsi la rapprocher du prix de la Switch 2. Une situation qui, sans être une "manœuvre intentionnelle" de la part de Nintendo pour forcer la main des consommateurs, pourrait les inciter à choisir la console la plus récente. Après tout, la Switch 2 offre des améliorations significatives, étant "en bien des points, une Switch améliorée". Par ailleurs, même si la Switch 2 n'est pas directement touchée par ces hausses sur la console, les propriétaires de la nouvelle console ne seront pas épargnés. Les jeux Switch (physiques et numériques) et les accessoires compatibles avec la Switch 2 verront également leurs prix ajustés. Sans oublier les abonnements Nintendo Switch Online. Pour les abonnés canadiens, il pourrait être judicieux de renouveler leur abonnement avant le 1er août. C'est une période d'incertitude pour le porte-monnaie des gamers. Le marché canadien s'ajuste à de nouvelles réalités.

Ces augmentations étaient-elles prévisibles ?

La situation économique mondiale, marquée par des incertitudes financières, notamment dues aux tensions commerciales et aux taxes américaines sur les produits d'importation, rendait ces ajustements prévisibles. Le Canada, comme de nombreux autres pays, est pris dans cette dynamique. La décision de Nintendo de ne pas augmenter le prix de la Switch 2 dès son lancement, malgré les pressions, a été interprétée comme une volonté de ne pas freiner la demande pour sa nouvelle machine. Les hausses ciblées sur l'ancienne génération et les services sont donc un "contournement" habile pour compenser les coûts accrus. Cela permet d'éviter de faire les gros titres avec une hausse immédiate du prix de la Switch 2. La décision de Donald Trump de cesser "immédiatement" les négociations commerciales avec le Canada, annoncée la semaine dernière, a probablement cimenté ces augmentations de prix. Contrairement à des situations passées où Nintendo avait pu faire marche arrière, ces hausses semblent désormais gravées dans le marbre. Pour les consommateurs canadiens, il est recommandé d'acquérir les titres Nintendo Switch ou les accessoires convoités avant l'entrée en vigueur de ces changements. C'est une stratégie de longue haleine que mène Nintendo. L'industrie s'adapte aux contraintes globales.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'els produits Nintendo sont concernés par les augmentations de prix au Canada ?



Les augmentations concernent la console Nintendo Switch originale (modèles classique, OLED et Lite), ainsi que les accessoires, les jeux Switch (physiques et numériques), les figurines Amiibo et les abonnements Nintendo Switch Online. La Switch 2 n'est pas directement concernée, mais ses utilisateurs seront impactés par la hausse des prix des jeux et services compatibles.

Quand ces changements de prix entreront-ils en vigueur ?



Les nouveaux prix seront appliqués à partir du 1er août 2025. Les détails spécifiques des prix seront mis à jour sur le site officiel canadien de Nintendo à cette date.

Les tarifs américains sont-ils la seule raison de cette augmentation ?



Nintendo évoque les "conditions du marché". Cependant, les analystes s'accordent à dire que les récents tarifs imposés par le gouvernement américain sur ses partenaires commerciaux, dont le Canada, sont la raison principale derrière cette décision, en dépit d'un impact direct sur les coûts de production et de distribution.