La console Switch n'est pas la puissance du marché mais elle offre un cycle commercial d'une belle robustesse. Le produit hybride de Nintendo attaque sa septième année d'existence avec de solides attentes.

Pour son bilan financier annuel, le groupe nippon annonce avoir écoulé près de 18 millions d'unités de sa console sur l'année écoulée malgré son grand âge, ce qui en fait la console Nintendo la plus vendue après six ans de présence sur les marchés.

Cela représente tout de même une baisse de 22% par rapport à l'an dernier, marquant la fin de l'ère de la pandémie qui a été très favorable au secteur du jeu vidéo et à la vente de consoles de jeu.

On repassera pour la Switch 2

Pour le nouvel exercice fiscal, Nintendo espère toujours en vendre 15 millions d'exemplaires malgré l'absence d'un nouveau modèle remettant les caractéristiques au goût du jour, après les évolutions mineures Switch Lite et Switch OLED. Cela lui permettrait d'atteindre un joli volume de 140 millions d'unités écoulées depuis son lancement.

Malgré les rumeurs, la firme ne dit rien de la préparation d'une éventuelle console Switch 2 malgré les attentes et ne semble pas décidée à lancer un nouveau produit avant l'an prochain au moins.

Nouveaux jeux, film Super Mario...

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 1600 milliards de yens (10,8 milliards d'euros environ), en recul de 5% sur un an, pour un bénéfice net de 432,8 milliards de yens (2,9 milliards d'euros environ, soit -9% par rapport à l'an dernier).

Outre le film Super Mario Bros qui fait rayonner la franchise au cinéma, tous les regards se tournent maintenant vers le lancement du jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui sera lancé ce vendredi, même s'il a déjà fuité depuis quelques jours.

Nintendo espère faire au moins aussi bien que les 30 millions d'exemplaires du précédent volet The Legend of Zelda : Breath of the Wild lancé en 2017. La firme a affiché sa confiance en indiquant avoir déjà de bons retours sur les précommandes du jeu.