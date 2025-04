Comme avec la Switch première du nom, c'est vers Nvidia que Nintendo s'est tournée pour choisir le coeur de sa Switch 2. La machine troquera ainsi la puce Tegra X1 pour une puce Tegra T239.

Le chiffre qui agite la communauté des joueurs est sans équivoque : la Nintendo Switch 2 pourrait être jusqu'à 10 fois plus puissante que sa devancière. Cette affirmation est attribuée à Nvidia, qui souhaite visiblement mettre en avant son expertise sur le segment des APU. Un tel multiplicateur de puissance représente une avancée considérable, promettant une expérience de jeu transformée sur la future machine de Nintendo.

Qu'implique concrètement ce gain de performance ?

Une multiplication par dix de la puissance brute ouvrirait des horizons radicalement nouveaux pour les jeux sur la prochaine console de Nintendo. Concrètement, cela pourrait se traduire par la capacité d'afficher des jeux dans des définitions plus élevées (le Full HD voire la 4K via le dock devenant potentiellement des standards) sans gros problème, d'atteindre des taux de rafraîchissement plus stables et élevés (60 images par seconde plus généralisé), et d'intégrer des effets graphiques bien plus complexes et détaillés. Ce gain de performance permettrait aussi l'utilisation de technologies Nvidia modernes comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling), une technique d'upscaling par intelligence artificielle qui améliore la qualité d'image et la fluidité sans trop solliciter les ressources matérielles.

Une puissance comparable à quelles consoles ?

Au-delà du chiffre "10 fois", une autre information circule, également attribuée à Nvidia : la puissance de la Nintendo Switch 2 serait comparable à celle d'une autre console de salon bien connue: la PlayStation 4 de Sony. D'ailleurs, la comparaison avec l'ancienne console de salon japonaise avait déjà eu lieu par le passé lorsqu'il s'agissait d'évoquer les performances de la nouvelle machine de Nintendo. Atteindre ce niveau permettrait à la Switch 2 d'accueillir plus facilement des portages de jeux développés pour ces plateformes et d'offrir une expérience visuelle nettement supérieure à celle de la Switch actuelle, aussi bien en mode portable qu'en mode "docké". Et c'est d'ailleurs ce à quoi l'on assiste : le retour des éditeurs et développeurs sur la plateforme de Nintendo, plus propice aux portages sans avoir à passer des années dans des processus d'optimisation, à moins que ce soit finalement le prix des jeux fixé entre 80 à 90€ qui motive ces derniers à s'installer sur Switch 2...

Le rôle clé de nvidia dans cette évolution

Le partenariat renouvelé entre Nintendo et Nvidia semble motiver tout le secteur à se pencher sur la Switch 2. Le nouveau processeur développé par Nvidia sur mesure pour la Switch 2 bénéficiera logiquement des avancées architecturales réalisées par Nvidia ces dernières années (potentiellement basées sur les architectures Ampere ou Ada Lovelace, bien que non confirmé), intégrant des cœurs CPU et GPU bien plus performants et économes en énergie que le Tegra X1 vieillissant de la première Switch. Ce savoir-faire de Nvidia serait donc le moteur principal de ce bond en avant technologique. Malheureusement, on ne connait pas encore le design de la nouvelle puce et combien de coeurs il embarquera pour le Ray Tracing et l'IA.

Si l'on se base sur les déclarations d'Nvidia et en considérant la puissance de la Switch 1, la Switch 2 offrirait une puissance de calcul de 3,9 TFLOPS en mode dock, ce qui la positionnerait pile en face de la Xbox Series S... Une puissance brute qui parait quelque peu surestimée et qui, même si elle venait à se confirmer, ne sera rien sans une bonne maitrise...