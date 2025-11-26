Big N a décidé d'étoffer son offre Nintendo Switch Online avec une sélection qui ne fait pas dans la dentelle. Fini les fonds de tiroir, place aux poids lourds.

Les abonnés peuvent dès à présent télécharger ces nouveautés sans surcoût, qu'ils possèdent l'abonnement de base ou la formule avec Pack Additionnel. C'est une stratégie de contenu "au fil de l'eau" qui continue de payer, fidélisant les joueurs entre deux grosses sorties exclusives.

Pourquoi les fans de challenge vont-ils adorer cette mise à jour ?

Le casting de cette vague de novembre est clairement orienté "action hardcore". Sur la partie NES, c'est l'arrivée très remarquée de Battletoads qui fait le buzz. Ce jeu, développé par Rare (aujourd'hui chez Microsoft, belle ironie !), est tristement célèbre pour son niveau du "Turbo Tunnel" qui a brisé des milliers de manettes dans les années 90.

Il est accompagné de Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, un autre monument de l'exigence vidéoludique signé Nintendo et Tecmo.

Ces ajouts ne sont pas anodins : ils ciblent directement les joueurs vétérans en quête de défis relevés, prouvant que le service ne sert pas qu'à jouer à Mario Bros en boucle.

Quelles sont les pépites portables à découvrir ?

Du côté de la Game Boy, la nostalgie est aussi au rendez-vous avec deux titres d'aventure-action très solides. Kid Icarus: Of Myths and Monsters permet de retrouver Pit dans une aventure de poche souvent méconnue mais excellente. À ses côtés, Bionic Commando propose son gameplay unique basé sur le grappin, une mécanique révolutionnaire pour l'époque.

Pouvoir emmener ces titres partout avec soi sur sa Switch, avec le confort moderne de la sauvegarde rapide (et du rembobinage pour les moins téméraires !), redonne une seconde jeunesse à ces cartouches grises qui prenaient la poussière.

Est-ce le signe d'une accélération des sorties rétro ?

Après l'ajout de titres GameCube ou N64 matures récemment, voir débarquer des jeux tiers aussi emblématiques que Battletoads est un signal fort. Cela montre que les barrières de licences (Rare appartenant à Microsoft) ne sont plus des obstacles infranchissables pour enrichir le patrimoine numérique disponible.

En attendant la prochaine console, le constructeur japonais s'assure que son parc installé de plus de 140 millions de machines reste actif et engagé, transformant doucement son service en véritable musée interactif du jeu vidéo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les 4 jeux ajoutés au Nintendo Switch Online ?



Les jeux ajoutés sont Battletoads et Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos pour la ludothèque NES, ainsi que Kid Icarus: Of Myths and Monsters et Bionic Commandopour la Game Boy.

Faut-il payer le Pack Additionnel pour y jouer ?



Non, ces quatre jeux sont disponibles pour tous les abonnés, y compris ceux disposant de l'abonnement Nintendo Switch Online "standard" (le moins cher).

Les jeux sont-ils disponibles immédiatement ?



Oui, la mise à jour a été déployée. Il suffit de mettre à jour vos applications NES et Game Boy sur votre console pour voir apparaître les nouveaux titres.