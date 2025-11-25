Le compte à rebours est lancé avant l'arrivée du nouvel opus de la saga des assassins. Alors que les joueurs affûtent leurs lames, une information capitale vient d'apparaître sur la boutique numérique. Elle concerne l'espace qu'il faudra libérer pour accueillir cette aventure féodale japonaise, et le chiffre annoncé risque de bousculer les habitudes des utilisateurs de cartouches.

Pourquoi ce poids est-il une bonne nouvelle ?

Le verdict est tombé via la mise à jour de la page eShop sans crier gare. Pour vous lancer dans Assassin's Creed Shadows, il faudra prévoir un téléchargement de 62,8 Go exactement.

CONFIRMED: Assassin's Creed Shadows is 62.765 GB on Switch 2: https://t.co/rHOXdgu8Ga



For comparison

PS5 - 102.614 GB

Xbox - 133.88 GB

PC - 115 GB pic.twitter.com/KqjKBdOFuv — Nintendeal (@Nintendeal) November 24, 2025

C'est un gabarit imposant pour une machine portable, dépassant des titres massifs comme Cyberpunk 2077, mais qui reste bien en deçà des poids mastodontes observés sur les consoles de salon actuelles. Ce volume maîtrisé est plutôt rassurant pour l'architecture de la console.

Comment expliquer cette différence avec la PS5 ?

Ce chiffre est d'autant plus intéressant qu'il contraste violemment avec les versions PC ou PS5 qui dépassent allègrement les 100 Go. Cette différence de poids sur la Switch 2 suggère que les équipes de Ubisoft ont dû procéder à des ajustements drastiques sur les assets.

On parle probablement d'une définition de textures adaptée et d'une compression audio spécifique pour faire tenir ce monde ouvert sans faire exploser le stockage de la machine.

Faut-il investir dans une carte mémoire ?

Il va falloir s'organiser côté stockage avant le jour J, c'est une certitude. Avec une telle taille fichier, l'achat d'une carte Micro SD performante ne sera pas du luxe si vous comptez installer plusieurs jeux de ce calibre dans votre bibliothèque. C'est le prix à payer pour emmener Naoe et Yasuke partout avec vous sans devoir supprimer vos autres jeux favoris pour faire de la place.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de place prendra le jeu exactement ?



Selon la fiche officielle eShop, le jeu pèsera 62,8 Go au lancement. C'est conséquent pour une console portable, mais raisonnable face aux versions salon.

Pourquoi est-il plus léger que sur PS5 ?



La version Switch 2 utilise probablement des textures de résolution inférieure et des assets compressés, contrairement aux versions 4K qui dépassent les 100 Go.

Quand le jeu sera-t-il disponible ?



Le lancement est prévu pour le 2 décembre prochain, directement sur la nouvelle console de Nintendo avec une progression croisée.