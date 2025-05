C'est le genre de petite information qui, l'air de rien, pourrait bien changer la vie de pas mal de joueurs. Alors que les détails sur la Nintendo Switch 2 continuent d'affluer à quelques jours de sa sortie officielle, une fonctionnalité particulièrement attendue vient d'être confirmée : oui, il sera possible de brancher et d'utiliser une bonne vieille souris USB standard sur la nouvelle console de Nintendo. La révélation a été faite de manière un peu détournée, lors d'une vidéo de présentation du jeu "Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition" par l'éditeur Koei Tecmo. Si la Switch première du nom acceptait déjà timidement ce type de périphérique, la Switch 2 semble bien décidée à passer la seconde en matière de compatibilité.

Une souris sur la Switch 2 ? Koei Tecmo vend la mèche et ça fonctionne !

L'indiscrétion, ou plutôt la démonstration, nous vient donc de chez Koei Tecmo. Dans une vidéo dédiée à la version Switch 2 de "Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition", le producteur Michi Ryu a d'abord mis en avant les capacités du nouveau Joy-Con 2 droit. Celui-ci peut en effet se transformer en une sorte de "souris gyroscopique" d'une simple pression sur le bouton SL, permettant de contrôler un curseur à l'écran. Michi Ryu a même précisé que “la fonctionnalité est identique à celle de la version déjà disponible sur Steam, avec les opérations de clic gauche, clic droit et molette”, le stick analogique du Joy-Con servant alors à simuler le défilement d'une molette. Plutôt malin. Mais le véritable coup d'éclat est venu juste après : le développeur a tranquillement branché une souris USB standard sur la Switch 2. Et là, miracle (ou presque) : la console a immédiatement reconnu le périphérique, un curseur est apparu, et le jeu est devenu parfaitement jouable à la souris, comme sur un PC. Une démonstration limpide, fluide et sans accroc, qui officialise donc la prise en charge native de nos mulots préférés.

Plus qu'un simple gadget, une vraie amélioration pour de nombreux jeux

Il faut se souvenir que la première Nintendo Switch permettait, techniquement, de connecter un clavier et une souris. Mais cette possibilité était restée très confidentielle, avec une compatibilité réelle limitée à une poignée de titres obscurs ou à quelques exceptions comme Turok, dans l'indifférence quasi générale. Pour la Nintendo Switch 2, l'histoire s'annonce bien différente. Le fait que de nombreux jeux vidéo, à l'image de ce Nobunaga's Ambition ou du très attendu Metroid Prime 4: Beyond, intègrent d'emblée des contrôles au curseur via les Joy-Con 2, laisse fortement supposer que la compatibilité avec une vraie souris sera non seulement plus étendue mais aussi bien mieux optimisée. Les amateurs de jeux de stratégie en temps réel (STR), de jeux de gestion, de simulations pointues ou encore de jeux de tir à la première personne (FPS) compétitifs pourraient bien y trouver leur compte. Imaginez pouvoir enfin bénéficier d'une précision redoutable et d'un confort accru sur ce type de jeux, même sur une console portable. Fini de pester contre un stick analogique un peu capricieux ou une visée gyroscopique approximative dans les moments qui comptent vraiment ? On a envie d'y croire !

Vers une nouvelle ère d'ergonomie sur console portable ?

Pour l'instant, Nintendo n'a pas fait de communication officielle tonitruante autour de cette fonctionnalité. La firme de Kyoto semble préférer laisser des éditeurs tiers comme Koei Tecmo, ou des aperçus distillés via son application Nintendo Today (où l'on avait d'ailleurs pu entrapercevoir une interface système pensée pour une navigation au pointeur), semer ces petits cailloux blancs. La grande question reste de savoir si cette compatibilité avec la souris USB sera une fonctionnalité largement adoptée par les développeurs et généralisée à un grand nombre de titres du catalogue de la Switch 2. Mais cette ouverture vers un périphérique aussi emblématique du jeu sur PC est indéniablement un signe très encourageant. Pour tous ceux qui ont toujours eu un peu de mal avec l'ergonomie des manettes pour certains genres de jeux, ou qui rêvaient secrètement de retrouver la réactivité et la précision de leur souris fétiche sur une console nomade, c'est une nouvelle qui fait chaud au cœur. Ce n'est peut-être pas une révolution copernicienne, mais c'est assurément un petit virage discret qui pourrait faire un bien fou à l'ergonomie et à l'accessibilité de nombreux titres sur la Switch 2.

D'ailleurs, il n'y a pas que les joueurs qui seraient séduits par cette prise en charge : les éditeurs pourraient plus largement en profiter et économiser le travail d'adaptation aux manettes sur certains titres pas forcémeent les plus à l'aise avec les contrôleurs propres aux consoles.

Rappelons que la console est attendue dès le 5 juin prochain, au prix annoncé de 470€.